Португалія офіційно визнала Палестинську державу

22 вересня 2025, 09:30
pacificprime
Міністр також зазначив, що Хамас не може мати жодного контролю в Газі чи за її межами, і закликав до звільнення всіх заручників.

21 вересня Португалія офіційно визнала Палестинську державу, зробивши цей крок разом із Великою Британією, Канадою та Австралією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Португалії Паулу Рангел, передає Reuters.

Рангел підкреслив, що рішення є реалізацією "постійної та фундаментальної лінії португальської зовнішньої політики" та наголосив на необхідності створення двох держав як єдиного шляху до справедливого та тривалого миру. Міністр також зазначив, що Хамас не може мати жодного контролю в Газі чи за її межами, і закликав до звільнення всіх заручників.

Водночас Рангел засудив гуманітарну катастрофу в Газі, голод та руйнування інфраструктури, а також розширення ізраїльських поселень на Західному березі.

Рішення Португалії та її союзників викликало різку реакцію Ізраїлю. Посол Ізраїлю в ООН Денні Деймон назвав такі кроки беззмістовними та таким, що "грають на руку терористам". У МЗС Ізраїлю заявили, що такі дії суперечать логіці переговорів і віддаляють досягнення миру, а Палестинська автономія не виконала ключових зобов’язань щодо припинення підбурювання та боротьби з тероризмом.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір оголосив, що на наступному засіданні Кабінету міністрів порушить питання анексії Західного берега у відповідь на рішення Великої Британії, Канади та Австралії.

Нагадаємо, 12 вересня Генасамблея ООН схвалила Нью-Йоркську декларацію, яка підтримує створення двох держав — Ізраїлю та Палестини. Декларацію підтримали 142 країни, серед яких і Україна, тоді як Ізраїль, США та ще 8 держав проголосували проти.

Велика Британія, Канада й Австралія 21 вересня визнали Палестинську державу. Ізраїль це рішення розкритикував. Там заявили, що це рішення «не сприяє миру, а навпаки — ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси досягти мирного врегулювання в майбутньому.

"Ця декларація не лише винагороджує найбільшу масову різанину євреїв після Голокосту, здійснену терористичною організацією, яка закликає до знищення Ізраїлю та діє в цьому напрямку, але й закріплює підтримку, яку має Хамас", — переконані в МЗС Ізраїлю. Дипломати додали, що такий крок суперечить усій логіці переговорів і досягненню компромісу між двома сторонами та віддаляє бажаний мир.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір оголосив, що на наступному засіданні Кабінету міністрів порушить питання анексії Західного берега у відповідь на рішення Британії, Канади та Австралії.

