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Аудит "Укроборонпрому" має провести одна з чотирьох всесвітньо-відомих аудиторських компаній

"Аудит для того, щоб довіряли і міжнародні партнери, бажано, щоб зробила одна з чотирьох всесвітньо-відомих аудиторських компаній, інші - менше рівень довіри"
Президент України Петро Порошенко вважає, що аудит держконцерну "Укроборонпром" повинна проводити одна з чотирьох відомих іноземних аудиторських компаній.
Аудит "Укроборонпрому" має провести одна з чотирьох всесвітньо-відомих аудиторських компаній Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Петро Порошенко зазначив, що до ревізії роботи "Укроборонпрому" будуть залучені українська урядова аудиторська служба, Рахункова палата "і будь-які інші органи, які мають право на перевірку, будуть притягнуті для ревізії кожного контракту", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Аудит для того, щоб довіряли і міжнародні партнери, бажано, щоб зробила одна з чотирьох всесвітньо-відомих аудиторських компаній, інші - менше рівень довіри", - сказав він в інтерв'ю, оприлюдненому в неділю ввечері в програмі "Факти тижня" на телеканалі "ICTV".

6 березня Порошенко заявив, що Україна ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту "Укроборонпрому", зокрема, комплексну ревізію всіх укладених контрактів. Після цього РНБО доручила провести аудит і ревізію діяльності держконцерну "Укроборонпром" і підприємств, які входять до нього, із залученням іноземних експертів.

За словами президента, наразі уряд і Рада національної безпеки і оборони України мають почати процедуру підбору аудитора. "Це повинна бути респектабельна міжнародна компанія з певним рівнем довіри", - зазначив він.

Порошенко також сказав, що хотів би, щоб аудитором "Укроборонпрому" стала компанія або "великої четвірки, або великої п'ятірки", яка має бездоганну репутацію.

Нагадаємо, що 7 березня президент Петро Порошенко заявив, що аудит державного концерну "Укроборонпром" буде проведено до кінця 2019 року.

 
 
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10 03 2019 22:52
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