ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко заявив, що аудит державного концерну "Укроборонпром" буде проведено до кінця 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аудит "Укроборонпрому" завершиться до кінця року
"Попередньо, я думаю, що тендерні процедури відбудуться в межах до двох місяців. А скільки буде йти аудит? Я точно наголошую, що він має завершиться цього року"
Фото: joinfo.ua
Про це президент розповів в інтерв'ю українським телеканалам "Україна", "Інтер" і "ICTV", повідомляє "Українська правда".
"Попередньо, я думаю, що тендерні процедури відбудуться в межах до двох місяців. А скільки буде йти аудит? Я точно наголошую, що він має завершиться цього року", - сказав він.
За словами Порошенка, РНБО та уряд повинні почати шукати аудитора.
"Це має бути респектабельна міжнародна компанія з певним рівнем довіри", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко прокоментував журналістське розслідування про корупцію в "Укроборонпромі". Він заявив: якщо розкриті факти підтвердяться, то винуватих буде покарано, незважаючи на прізвища і посади.
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07 03 2019 20:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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