Аудит "Укроборонпрому" завершиться до кінця року

"Попередньо, я думаю, що тендерні процедури відбудуться в межах до двох місяців. А скільки буде йти аудит? Я точно наголошую, що він має завершиться цього року"

Президент Петро Порошенко заявив, що аудит державного концерну "Укроборонпром" буде проведено до кінця 2019 року.

Про це президент розповів в інтерв'ю українським телеканалам "Україна", "Інтер" і "ICTV", повідомляє "Українська правда".

"Попередньо, я думаю, що тендерні процедури відбудуться в межах до двох місяців. А скільки буде йти аудит? Я точно наголошую, що він має завершиться цього року", - сказав він.

За словами Порошенка, РНБО та уряд повинні почати шукати аудитора.

"Це має бути респектабельна міжнародна компанія з певним рівнем довіри", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко прокоментував журналістське розслідування про корупцію в "Укроборонпромі". Він заявив: якщо розкриті факти підтвердяться, то винуватих буде покарано, незважаючи на прізвища і посади.