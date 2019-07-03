Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Аудит "Укроборонпрому" завершиться до кінця року

"Попередньо, я думаю, що тендерні процедури відбудуться в межах до двох місяців. А скільки буде йти аудит? Я точно наголошую, що він має завершиться цього року"
Президент Петро Порошенко заявив, що аудит державного концерну "Укроборонпром" буде проведено до кінця 2019 року.
Аудит "Укроборонпрому" завершиться до кінця року Фото: joinfo.ua

Про це президент розповів в інтерв'ю українським телеканалам "Україна", "Інтер" і "ICTV", повідомляє "Українська правда".

"Попередньо, я думаю, що тендерні процедури відбудуться в межах до двох місяців. А скільки буде йти аудит? Я точно наголошую, що він має завершиться цього року", - сказав він.

За словами Порошенка, РНБО та уряд повинні почати шукати аудитора.

"Це має бути респектабельна міжнародна компанія з певним рівнем довіри", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко прокоментував журналістське розслідування про корупцію в "Укроборонпромі". Він заявив: якщо розкриті факти підтвердяться, то винуватих буде покарано, незважаючи на прізвища і посади.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2019 20:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.