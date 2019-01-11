Аудит заводів "Укрспирту" завершиться до 1 грудня "Має бути проведено протягом місяця аудит усіх заводів - до 1 грудня", - сказав Висоцький

Він також зазначив, що уряд перегляне у найкоротші терміни план за фіскальними показниками від підприємства, оскільки вони тривалий час не оновлювалися.

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Аудит ДП "Укрспирт" завершиться до 1 грудня, повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Має бути проведено протягом місяця аудит усіх заводів - до 1 грудня", - сказав Висоцький під час робочого засідання з розвитку спиртової галузі за участю президента України у Тернополі в п'ятницю. Він також зазначив, що уряд перегляне у найкоротші терміни план за фіскальними показниками від підприємства, оскільки вони тривалий час не оновлювалися. Нагадаємо, що приватизація "Укрспирту" може принести щонайменше 5 млрд грн

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