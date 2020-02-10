НОВИНИНа початку вересня голова МВС Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання додаткових 1,979 мільярдів гривень на доплати поліцейським з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков попросив ще 1,9 мільярди із COVID-фонду на доплати поліцейським
Це потрібно відповідно до постанови Кабміну
Арсен Аваков. Фото: lb.ua
Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист МВС.
У зверненні МВС зазначається, що постановою КМУ № 485 від 10 червня 2020 року на доплати поліції було виділено 2,249 мільярда гривень.
Станом на кінець серпня витрачено 99,4 % виділених коштів, а саме 2,237 млрд грн.
У листі МВС надані розрахунки, відповідно до яких на доплати 50% окладу поліцейським для забезпечення правопорядку і безпеки громадян з 1 серпня до 31 листопада 2020 року необхідно ще 1,979 мільярдів гривень.
Зокрема ці кошти можуть отримати 54 352 поліцейських, оклад яких у середньому складає 15,34 тис грн на особу, а доплати відповідно становитимуть 7,67 тис грн.
"Ключова проблема Фонду боротьби з COVID полягає у відсутності офіційних пріоритетів витрат з цього Фонду. З однієї сторони МОЗ не забезпечило населення масовим тестування під час пандемії, а з іншої МВС уже вдруге претендує на доплати поліцейським", - прокоментував специфіку витрат на боротьбу з коронавірусом голова StateWatch Гліб Канєвський.
Нагадаємо, у кінці травня МВС офіційним листом звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання близько 2,6 мільярдів на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину, і пізніше отримало ці кошти.
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