Аваков: з 16:00 20 грудня усі гральні заклади повинні бути закриті

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна поліція з 16:00 20 грудня закриє усі гральні заклади в Україні.

Про це він сказав на селекторній нараді після прийняття постанови Кабміну про скасування наказу Держпідприємництва від 2002 року у частині діяльності розповсюджувачів лотерей, передає LB.ua.

"Постанова Кабінету Міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає у наступному - скасувати наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року у частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Постанова Кабміну нам диктує, що усі ігрові клуби, лотереї і гральні заклади повинні бути закриті. Вимагаю від Нацполіціі до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів", - цитує Авакова пресслужба МВС.

Глава Національної поліції Ігор Клименко у свою чергу відзвітував, що за минулу ніч поліція закрила 152 гральні зали, які вважалися незаконними. Вартість вилученого обладнання - 46 млн гривень.

"Сьогодні вночі фахівці ДСР [Департаменту стратегічних розслідувань] відпрацювали тільки ті гральні заклади, які вважалися незаконними. А після рішення Кабінету Міністрів будуть скасовані електронні системи. Тепер усі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи. У зв'язку з цим необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів і ДСР на місцях. Ці групи повинні протидіяти, виявляти і документувати незаконний гральний бізнес", - заявив Клименко.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.