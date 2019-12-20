Кабмін заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей
"Міністри проголосували за скасування відповідних положень про розповсюджувачів лотерей у ліцензійних умовах", - уточнив Олексій Гончарук, передає LB.ua.
Відтепер заклади з гральними автоматами не зможуть легально працювати під виглядом державних лотерей і використовувати договори передоручення на поширення миттєвих лотерей.
"Дав доручення Національній поліції України сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державній фіскальній службі організувати перевірки ліцензій усіх так званих державних лотерей", - підсумував прем'єр-міністр.
Нагадаємо, що Нинішня ситуація, коли під виглядом різних «лотерей» діють гральні заклади, а справжня лотерея перебуває в занепаді - це провина чиновників з Міністерства фінансів, які багато років ігнорують свої обов'язки.
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