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Кабмін заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей

Гончарук дав розпорядження поліції перевірити діяльність усіх операторів держлотерей
Кабінет Міністрів України виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Кабмін заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей Фото: з вільних джерел

"Міністри проголосували за скасування відповідних положень про розповсюджувачів лотерей у ліцензійних умовах", - уточнив Олексій Гончарук, передає LB.ua.

Відтепер заклади з гральними автоматами не зможуть легально працювати під виглядом державних лотерей і використовувати договори передоручення на поширення миттєвих лотерей.

"Дав доручення Національній поліції України сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державній фіскальній службі організувати перевірки ліцензій усіх так званих державних лотерей", - підсумував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Нинішня ситуація, коли під виглядом різних «лотерей» діють гральні заклади, а справжня лотерея перебуває в занепаді - це провина чиновників з Міністерства фінансів, які багато років ігнорують свої обов'язки.

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20 12 2019 12:40
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