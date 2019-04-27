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Аварія на шахті в ОРЛО: тіла 17 гірників підняли на поверхню

Лисянський зазначив, що вибух на шахті був не один
На території ОРЛО підняли на поверхню тіла всіх 17 загиблих в результаті аварії на шахті "Східкарбон" під Луганськом гірників.
Аварія на шахті в ОРЛО: тіла 17 гірників підняли на поверхню Фото: dn.npu.gov.ua

"Трагедія на шахті "Східкарбон" забрала життя 17 шахтарів. Їхні тіла вже підняті на поверхню", - зазначив глава луганських бойовиків Леонід Пасічник, повідомляє "Українська правда".

Водночас представник омбудсмена України в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський заявив, що причиною трагедії на шахті під Луганськом стало порушення техніки безпеки.

"За моєю інформацією, вже є дані на 90%, що була перевищена концентрація газу метану. Тобто була порушена система техніки безпеки і не проводилися роботи для того, щоб не було скупчення метану у виробках, де працюють люди", - сказав він в ефірі "112 Україна".

Також Лисянський зазначив, що вибух на шахті був не один.

"Був перший потужний вибух, потім ще два локальних", - повідомив він.

Нагадаємо, на шахті "Східкарбон" в Юр'ївці на окупованій території Луганської області, вранці 25 квітня сталася серія вибухів, внаслідок яких щонайменше четверо людей загинули. Доля деяких працівників шахти "Східкарбон" на окупованій Луганщині, де стався вибух, лишається невідомою.

 

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27 04 2019 14:59
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