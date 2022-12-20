Аварійні відключення діють в 11 регіонах – Шмигаль

Станом на 20 грудня через суттєві пошкодження електромережі майже у половині регіонів України діють аварійні відключення світла.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів.

"Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій", – повідомив Шмигаль.

Але він пояснив, що через суттєві пошкодження в мережі електропередач зберігається значний дефіцит електроенергії, ситуація складна. Тому і запроваджено аварійні відключення.

"В умовах, коли енергосистема зазнає ударів мало не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо. Місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики росія проводить інформаційно-психологічні операції, щоб посіяти паніку та зневіру", – зазначив прем'єр.

Він додав, що українців попереджають про те, що світло може бути лише по кілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак ворога.

Нагадаємо, що Шмигаль попередив про нові атаки росіян.