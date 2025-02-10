Україна та ЄІБ уклали угоди на понад 116 млн євро для відновлення – Шмигаль

Від початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк мобілізував на підтримку України понад 2 млрд євро, зазначив глава уряду.

Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення критичної інфраструктури та енергетики. Підписання відбулося під час зустрічі премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля із президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Зокрема, 16,5 млн євро ЄІБ виділяє на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності", - зазначив Шмигаль.

Крім того, друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

За словами премʼєр-міністра, портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики.

"Від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад 2 млрд євро", - додав Шмигаль.