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Австралія не планує відкривати кордони для туристів у 2021 році

Прикордонні обмеження в Австралії з огляду на коронавірус збережуться протягом усього року, незважаючи на кампанію з вакцинації населення від COVID-19.
Австралія не планує відкривати кордони для туристів у 2021 році Фото: з вільних джерел

Як пише "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санітарний лікар країни Брендан Мерфі.

"Я думаю, що протягом більшої частини цього року у нас збережуться суттєві прикордонні обмеження", - заявив Мерфі в ефірі австралійського телеканалу ABC.

Він зазначив, що наразі влада не може бути впевнена в тому, що вакцинація запобіжить передачі вірусу.

"Ймовірно, що карантин триватиме ще деякий час", - додав Мерфі

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18 01 2021 11:43
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