НОВИНИПрикордонні обмеження в Австралії з огляду на коронавірус збережуться протягом усього року, незважаючи на кампанію з вакцинації населення від COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Австралія не планує відкривати кордони для туристів у 2021 році
Фото: з вільних джерел
Як пише "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санітарний лікар країни Брендан Мерфі.
"Я думаю, що протягом більшої частини цього року у нас збережуться суттєві прикордонні обмеження", - заявив Мерфі в ефірі австралійського телеканалу ABC.
Він зазначив, що наразі влада не може бути впевнена в тому, що вакцинація запобіжить передачі вірусу.
"Ймовірно, що карантин триватиме ще деякий час", - додав Мерфі
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18 01 2021 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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