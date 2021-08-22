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Австрія подарує Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Австрія не зможе поставити крапку у боротьбі з пандемією, "якщо люди, що живуть в безпосередній близькості до Європи, не будуть вакциновані
Австрія безоплатно вирішила передати Україні 500 000 доз вакцини AstraZeneca проти коронавірусу.
Австрія подарує Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca Фото: з вільних джерел
Про це пише портал ​​nachrichten.at, повідомляє "Європейська правда". 
 
Перші 250 тисяч доз вакцини AstraZeneca прибудуть в Україну у понеділок одночасно з візитом міністра закордонних справ Александра Шалленберга, який прибуде для участі у саміті "Кримської платформи".
 
Друга половина партії вакцин повинна бути доставлена восени.
 
Австрія не зможе поставити крапку у боротьбі з пандемією, "якщо люди, що живуть в безпосередній близькості до Європи, не будуть вакциновані", - прокоментував глава МЗС Австрії Шалленберг. 
 
Як повідомлялося, у суботу 21 серпня Німеччина перед візитом Меркель передала Україні 1,5 млн доз вакцин.
 
Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні проведено 8 165 319 щеплень. Повністю імунізовані та отримали дві дози 3 108 251.
 
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22 08 2021 15:23
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