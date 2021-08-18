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Як отримати другу дозу вакцини, якщо перша зроблена за кордоном: відповідь МОЗ

Українці можуть отримати другу дозу вакцини від коронавірусу в разі першого щеплення за кордоном. Однак це можна зробити за певних умов.
Як отримати другу дозу вакцини, якщо перша зроблена за кордоном: відповідь МОЗ Фото: МОЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр НСЗУ.

Які документи необхідно мати

Громадянин повинен пред'явити офіційний документ, який засвідчує дані про проведену вакцинацію першою дозою за кордоном.

У документі, завіреному тим закладом чи лікарем, який проводив вакцинацію, має бути: назва, дата, серія вакцини, місце проведення.

Також потрібен переклад цього документу українською мовою в довільній формі.

Куди звертатися

З вказаним документом треба звернутися до свого сімейного лікаря. Він внесе дані про отримання першої дози в електронну систему охорони здоров’я.

Після чого можна звертатися до найближчого пункту щеплення чи у центр масової вакцинації, де доступна необхідна вакцина.

Терміни введення другої дози вакцини після першого щеплення:

  • AstraZeneca - 12 тижнів,
  • Comirnaty/Pfizer - 21-28 днів,
  • CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів,
  • Moderna - 28 днів.

Нагадаємо, що у МОЗ роз’яснили, чи можна вакцинуватися проти COVID-19 одночасно з іншими щепленнями

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18 08 2021 15:15
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