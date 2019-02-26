Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Леся Українка. Узлісся: з'явився перший тизер драми про поетесу

Головну роль виконала українська актриса Дарина Полуніна
25 лютого, у день народження української поетеси Лесі Українки у мережі з'явився перший тизер біографічної драми про неї, яка має робочу назву "Леся Українка. Узлісся".
Леся Українка. Узлісся: з Фото: karavan.ua

Сюжет стрічки розгортається навколо подій 1901 року, коли Українка вирушила до Мінська, аби доглядати за своїм важкохворого коханого Сергія Мержинського. Саме у той час поетеса написала одну зі своїх відомих поем - "Одержима"

"Леся опиняється у найтрагічніший момент свого життя, але вона знаходить в собі сили, щоб перетворити горе і біль втрати на глибинну та дуже проникливу творчість", повідомили творці фільму.

Зазначається, що зйомки тизеру проходили у Києві - у Голосіївському парку та у декораціях однієї із фотостудій.

Режисером фільму стала Нана Джанелідзе, лауреатка премії "Ніка" за документальний фільм "А чи є там театр?!". Головну роль виконала українська актриса Дарина Полуніна.

Акторський дебют Полуніної відбувся в короткометражному фільмі Аркадія Непиталюка "Кров'янка", який у 2016 році отримав Національну кінопремію "Золота Дзиґа". Вперше у повному метрі дебют акторки відбувся у фільмі "Фостер і Макс" Анатолія Матешко.

Проект про Лесю Українку було підтримано Український культурним фондом.

Наразі автори не уточнюють, коли фільм про Лесю Українку вийде в прокат.

Нагадаємо, фільм про Україну увійшов у шортліст премії американської кіноакадемії "Оскар".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2019 17:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.