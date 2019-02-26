Леся Українка. Узлісся: з'явився перший тизер драми про поетесу

25 лютого, у день народження української поетеси Лесі Українки у мережі з'явився перший тизер біографічної драми про неї, яка має робочу назву "Леся Українка. Узлісся".

Сюжет стрічки розгортається навколо подій 1901 року, коли Українка вирушила до Мінська, аби доглядати за своїм важкохворого коханого Сергія Мержинського. Саме у той час поетеса написала одну зі своїх відомих поем - "Одержима"

"Леся опиняється у найтрагічніший момент свого життя, але вона знаходить в собі сили, щоб перетворити горе і біль втрати на глибинну та дуже проникливу творчість", - повідомили творці фільму.

Зазначається, що зйомки тизеру проходили у Києві - у Голосіївському парку та у декораціях однієї із фотостудій.