Леся Українка. Узлісся: з'явився перший тизер драми про поетесу
Сюжет стрічки розгортається навколо подій 1901 року, коли Українка вирушила до Мінська, аби доглядати за своїм важкохворого коханого Сергія Мержинського. Саме у той час поетеса написала одну зі своїх відомих поем - "Одержима"
"Леся опиняється у найтрагічніший момент свого життя, але вона знаходить в собі сили, щоб перетворити горе і біль втрати на глибинну та дуже проникливу творчість", - повідомили творці фільму.
Зазначається, що зйомки тизеру проходили у Києві - у Голосіївському парку та у декораціях однієї із фотостудій.
Режисером фільму стала Нана Джанелідзе, лауреатка премії "Ніка" за документальний фільм "А чи є там театр?!". Головну роль виконала українська актриса Дарина Полуніна.
Акторський дебют Полуніної відбувся в короткометражному фільмі Аркадія Непиталюка "Кров'янка", який у 2016 році отримав Національну кінопремію "Золота Дзиґа". Вперше у повному метрі дебют акторки відбувся у фільмі "Фостер і Макс" Анатолія Матешко.
Проект про Лесю Українку було підтримано Український культурним фондом.
Наразі автори не уточнюють, коли фільм про Лесю Українку вийде в прокат.
Нагадаємо, фільм про Україну увійшов у шортліст премії американської кіноакадемії "Оскар".
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