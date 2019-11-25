Азербайджанська Bakcell домовилася про придбання "Vodafone Україна" за $734 млн

Азербайджанський мобільний оператор Bakcell домовився про придбання в телекомунікаційної компанії "МТС" оператора мобільного зв'язку компанії "Vodafone Україна" за 734 млн доларів.

"Міжнародна група компаній NEQSOL Holding оголошує про підписання компанією OOO Telco Solutions and Investments (підконтрольна телекомунікаційній компанії "ТОВ "Bakcell", яка входить у групу компаній NEQSOL Holding) юридично зобов'язувальної угоди з ПАТ "МТС" про продаж телекомунікаційного бізнесу в Україні.

У рамках угоди МТС через свою 100% дочірню компанію Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продає 100% частку в компанії Preludium BV (Нідерланди), єдиному акціонері ПрАТ "ВФ Україна" за 734 млн доларів, включаючи відкладений платіж на суму близько 84 млн доларів", - йдеться в повідомленні компанії.

Придбання компанії в Україні фінансується переважно за рахунок ресурсів від міжнародних фінансових структур.

"З придбанням "Vodafone Україна", другого на ринку України телекомунікаційного оператора, ми продовжуємо стратегію розширення міжнародної присутності та входження на нові ринки компаній, що входять у групу NEQSOL Holding. Телекомунікаційна галузь - серед пріоритетних напрямків роботи нашої групи, тому ми постійно інвестуємо в інноваційні та надійні телекомунікаційні рішення. Стан бізнесу, темпи зростання і ефективність діяльності "Vodafone Україна" є надійною основою для подальшого розвитку. Тому ми готові інвестувати в компанію, щоб далі впроваджувати інновації та передові технології в Україні", - зазначив керівник СЕО NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров, передає LB.ua.

Зміна власника не вплине на операційну діяльність "Vodafone Україна", компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone і виконувати всі зобов'язання перед співробітниками, клієнтами та партнерами.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі.

Група компаній веде діяльність у таких країнах, як Великобританія, США, Туреччина, Азербайджан, Казахстан, ОАЕ, Бангладеш та інших.

"Група почала діяльність з нафтогазової галузі на початку 1990-х років. Зараз до складу групи входять зареєстровані у Великобританії Nobel Oil Services (UK) Limited і Nobel Oil E & P (UK) Limited (торгове ім'я Nobel Upstream). Володіючи часткою в нафтогазових родовищах, географія діяльності Nobel Upstream з головним офісом у Лондоні охоплює Великобританію, США та Азербайджан. Дочірні компанії Nobel Oil Services (UK) Limited ведуть діяльність в таких країнах, як Азербайджан, Туреччина, Казахстан і Бангладеш. Група створила спільні підприємства з такими міжнародними компаніями, як KCADeutag, WoodGroup й іншими", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, група увійшла в телекомунікаційну галузь на початку 2000-х років.

Нагадаємо, що "Vodafone Україна" запрошує до тестування користувацького обладнання компанії з інших галузей - аграріїв, логістичні компанії, підприємства, що надають послуги безпеки, які обслуговують стоянки, системи управління освітленням і будь-які інші компанії, що працюють із датчиками, приладами для зняття показників, трекерами.