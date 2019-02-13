Азовське море охоронятимуть "Кентаври", - Генштаб
Про це заявив заступник начальника головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗС України В'ячеслав Дем'яненко, пише "Укрінформ".
"До складу ВМС прийнято шість малих броньованих артилерійських катерів, у поточному році заплановано прийняття ще одного такого катера і двох десантних катерів "Кентавр". Триває розробка технічного проекту ракетного катера типу "Лань", оснащеного ракетним комплексом "Нептун". США передали в ВМС України два патрульних катери типу Island в рамках міжнародної допомоги у військовій сфері. Тривають заходи щодо формування комплекту військ ВМС на постійній основі для виконання завдань на узбережжі і в акваторії Азовського моря", - розповів Дем'яненко.
Говорячи про реформування армії, він зазначив, що в ВМСУ сформовано Морське командування, Командування морської піхоти, змінюється організаційна структура бойових частин і частин забезпечення. Крім того, за словами спікера, сформовано дивізіон і ланку суден забезпечення, які будуть виконувати виключно завдання щодо забезпечення функціонування корабельного складу.
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Представник Генштабу повідомив, що сьогодні на озброєння прийнято 16 зразків і допущено до експлуатації 32 зразки озброєння і військової техніки, поставлено у війська близько 8000 одиниць нового або модернізованого озброєння і близько 500 тис. одиниць боєприпасів.
"В якості технічної допомоги від США в війська поставлено п'ять радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, 2500 приладів нічного бачення", - сказав Дем'яненко.
Нагадаємо, що маріупольський загін морської охорони ДПСУ отримав модернізований катер-перехоплювач проекту UMS-1000.
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