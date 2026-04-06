США масово закуповують ракети Patriot для бойових кораблів

06 квітня 2026, 16:33
США масово закуповують ракети Patriot для бойових кораблів
Раніше флот використовував дорогі SM-2 та SM-6.

Військово-морські сили США планують значне переозброєння - їхні бойові кораблі отримають зенітні ракети Patriot PAC-3 MSE. 

Документи Міністерства оборони США підтверджують цю інформацію.

За проєктом бюджету на 2027 фінансовий рік, на закупівлю 405 ракет планується витратити близько 1,7 млрд доларів.

Наразі класичні установки Patriot на флоті США не застосовуються. Нові ракети будуть інтегровані у корабельні системи вертикального пуску Mk 41, що дозволить есмінцям ефективніше та дешевше перехоплювати балістичні цілі.

Флот відчуває дефіцит відносно недорогих засобів перехоплення. Основними системами зараз є SM-2 та SM-6, вартість яких перевищує 2–3 млн доларів за одиницю. 

У бюджеті на 2026 рік уже передбачено 416 млн доларів на роботи з інтеграції нових ракет із бойовою інформаційно-керуючою системою Aegis.

Закупівля Patriot PAC-3 MSE повинна збільшити оборонні можливості американських кораблів, одночасно зменшуючи витрати на перехоплення балістичних цілей.

Раніше ми повідомляли, що США застосували сотні Tomahawk і тисячі JASSM проти Ірану

 

Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д'Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Політика
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 09:36
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Політика
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 13:15
AWACS-страхіття або
Політика
AWACS-страхіття або "безмозкі дебіли". Чому США втратили літаки раннього попередження на авіабазі в Саудівській Аравії – Том Купер
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 11:14
