США масово закуповують ракети Patriot для бойових кораблів

Військово-морські сили США планують значне переозброєння - їхні бойові кораблі отримають зенітні ракети Patriot PAC-3 MSE.

Документи Міністерства оборони США підтверджують цю інформацію.

За проєктом бюджету на 2027 фінансовий рік, на закупівлю 405 ракет планується витратити близько 1,7 млрд доларів.

Наразі класичні установки Patriot на флоті США не застосовуються. Нові ракети будуть інтегровані у корабельні системи вертикального пуску Mk 41, що дозволить есмінцям ефективніше та дешевше перехоплювати балістичні цілі.

Флот відчуває дефіцит відносно недорогих засобів перехоплення. Основними системами зараз є SM-2 та SM-6, вартість яких перевищує 2–3 млн доларів за одиницю.

У бюджеті на 2026 рік уже передбачено 416 млн доларів на роботи з інтеграції нових ракет із бойовою інформаційно-керуючою системою Aegis.

Закупівля Patriot PAC-3 MSE повинна збільшити оборонні можливості американських кораблів, одночасно зменшуючи витрати на перехоплення балістичних цілей.

