США застосували сотні Tomahawk і тисячі JASSM проти Ірану

31 березня 2026, 14:06
Amir Cohen/Reuters
Вашингтон хотів мінімізувати ризики для військових і прорвати системи ППО противника.

Війна проти Ірану змусила американську армію застосувати сотні ракет Tomahawk та тисячу крилатих ракет "повітря-земля" JASSM.

За даними агентства Bloomberg, анонімне джерело повідомило, що США випустили сотні Tomahawk вартістю близько 2 млн доларів за одиницю та понад тисячу JASSM, кожна з яких коштує близько 1,5 млн доларів.

Хоча частково використовувалися дешевші боєприпаси JDAM, крилаті ракети залишаються ключовими через високий ризик операцій у деяких районах іранського повітряного простору.

До початку війни у запасах США було близько 4 тисяч Tomahawk, а RTX Corp. виробляє приблизно 100 таких ракет щороку. Lockheed Martin у 2026 році може виготовити до 860 JASSM. 

Обидва типи ракет призначені для ураження віддалених цілей та прориву систем протиповітряної оборони.

За підрахунками експертів, під час війни також випущено щонайменше 2400 ракет-перехоплювачів, здебільшого Patriot PAC-3 і GEM-T, хоча до війни їх було менше 2800 у країнах Перської затоки.

 
Останні матеріали

росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Технології
росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Переклад iPress – 31 березня 2026, 16:04
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Більше публікацій

