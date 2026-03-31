США застосували сотні Tomahawk і тисячі JASSM проти Ірану

Вашингтон хотів мінімізувати ризики для військових і прорвати системи ППО противника.

Війна проти Ірану змусила американську армію застосувати сотні ракет Tomahawk та тисячу крилатих ракет "повітря-земля" JASSM.

За даними агентства Bloomberg, анонімне джерело повідомило, що США випустили сотні Tomahawk вартістю близько 2 млн доларів за одиницю та понад тисячу JASSM, кожна з яких коштує близько 1,5 млн доларів.

Хоча частково використовувалися дешевші боєприпаси JDAM, крилаті ракети залишаються ключовими через високий ризик операцій у деяких районах іранського повітряного простору.

До початку війни у запасах США було близько 4 тисяч Tomahawk, а RTX Corp. виробляє приблизно 100 таких ракет щороку. Lockheed Martin у 2026 році може виготовити до 860 JASSM.

Обидва типи ракет призначені для ураження віддалених цілей та прориву систем протиповітряної оборони.

За підрахунками експертів, під час війни також випущено щонайменше 2400 ракет-перехоплювачів, здебільшого Patriot PAC-3 і GEM-T, хоча до війни їх було менше 2800 у країнах Перської затоки.