Баканов, Шефір і депутати від "Слуги народу" прийшли на ювілей Суркіса, - ВІДЕО
Святкування ювілею проходило 4 вересня в готелі "Інтерконтиненталь". Серед гостей журналісти зафіксували експрезидентів Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму і Віктора Ющенка. Соратників Суркіса з "Опозиційної платформи "За життя" Сергія і Юлію Льовочкіних, Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Наталію Королевську, Олександра Пузанова. Також на святкуванні були присутні бізнесмени Ігор Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук з дружиною, також в кадр потрапив автомобіль, що належить дружині Дмитра Фірташа, йдеться у розслідуванні "Схем".
Також серед запрошених були син колишнього генпрокурора Юрія Луценка Олександр, колишній глава СБУ Василь Грицак.
З "нових облич" українського політикуму привітати Суркіса з 70-річчям, крім Баканова і Шефіра, прийшли депутати від "Слуги народу" Михайло Радуцький та Олександр Ткаченко. З акторів "95 кварталу" помічені були Євген Кошовий, Міка Фаталов, Степан Казанін, а також автомобіль, зареєстрований на чоловіка Олени Кравець.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "1+1" говорив про те, що до партії "Опозиційна платформа "За життя" є великі питання в частині фінансування і обіцяв "поганий кінець цієї історії".
"Партія Медведчука - там є ще чимало запитань, це його партія або там тимчасове об'єднання, і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді - обсяги кеша звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - сказав тоді Зеленський.
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