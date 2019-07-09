Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Баканов, Шефір і депутати від "Слуги народу" прийшли на ювілей Суркіса, - ВІДЕО

Як і актори "95 кварталу"
Глава СБУ Іван Баканов, перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір, а також депутати від партії "Слуга народу" і актори студії "Квартал-95" взяли участь у святкуванні 70-річчя депутата від партії "ОТЗЖ", соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса.
Баканов, Шефір і депутати від "Слуги народу" прийшли на ювілей Суркіса, - ВІДЕО

Святкування ювілею проходило 4 вересня в готелі "Інтерконтиненталь". Серед гостей журналісти зафіксували експрезидентів Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму і Віктора Ющенка. Соратників Суркіса з "Опозиційної платформи  "За життя" Сергія і Юлію Льовочкіних, Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Наталію Королевську, Олександра Пузанова. Також на святкуванні були присутні бізнесмени Ігор Коломойський і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук з дружиною, також в кадр потрапив автомобіль, що належить дружині Дмитра Фірташа, йдеться у розслідуванні "Схем".

Також серед запрошених були син колишнього генпрокурора Юрія Луценка Олександр, колишній глава СБУ Василь Грицак.

З "нових облич" українського політикуму привітати Суркіса з 70-річчям, крім Баканова і Шефіра, прийшли депутати від "Слуги народу" Михайло Радуцький та Олександр Ткаченко. З акторів "95 кварталу" помічені були Євген Кошовий, Міка Фаталов, Степан Казанін, а також автомобіль, зареєстрований на чоловіка Олени Кравець.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю "1+1" говорив про те, що до партії "Опозиційна платформа "За життя" є великі питання в частині фінансування і обіцяв "поганий кінець цієї історії".

"Партія Медведчука - там є ще чимало запитань, це його партія або там тимчасове об'єднання, і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді - обсяги кеша звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - сказав тоді Зеленський.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2019 11:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.