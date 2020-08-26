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Банк "Аркада" став неплатоспроможним

Національний банк України визнав банк "Аркада" неплатоспроможним
Причина виведення банку з ринку - зменшення нормативу капіталу менш ніж до третини від мінімально встановленого рівня.
Банк "Аркада" став неплатоспроможним Фото: з вільних джерел

У банку запровадили тимчасову адміністрацію, яка працюватиме місяць - з 26 серпня до 25 вересня 2020 року (включно), повідомляє "Громадське". Тобто на цей період усі повноваження органів управління та органів контролю банку переходять до Фонду гарантування вкладів. Сам фонд має забезпечити збереження активів банку, запобігти втраті майна, захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.

Що буде з вкладами?

У Фонді запевняють, що понад 90% вкладників банку (майже 5 тисяч людей) отримають свої вклади назад у повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом суму в 200 тисяч грн.

Клієнти з більшими вкладами отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (тобто ті ж 200 тисяч грн). Інші виплати проводитимуть у порядку, визначеному законом.

Всі вклади Фонд планує виплачувати не пізніше 20-го робочого дня тимчасової адміністрації.

"Для отримання коштів у межах гарантованої суми вкладникам не потрібно подавати до Фонду заяви чи будь-які додаткові документи. Реєстри для виплат будуть сформовані на основі електронної бази даних про вкладників банк. Інформація про час та порядок виплат за вищезазначеними договорами буде повідомлена додатково на сайті Фонду, на сайті "Аркади", у відділеннях банку та у соціальних мережах", - пояснили у Фонді.

Нагадаємо, що голова НБУ пояснив, чому банк "Аркада" виводять з ринку

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26 08 2020 17:44
ТЕГИ: НБУ, банк
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