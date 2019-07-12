Банки з 28 грудня перейдуть на новорічний графік роботи

У святкові дні банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів

НБУ визначив регламент роботи СЕП і банківської системи на період свят.

З 28 грудня українська банківська система перейде на новорічний графік роботи, повідомляє LB.ua.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Фото: LB.ua

Згідно з рішенням Національного банку, 28 грудня до 13:00 у системі електронних платежів можуть здійснюватися тільки платежі між банківськими установами, що підпорядковані одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані в НБУ та органи Держказначейства. НБУ і органи Держказначейства можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчиться о 15:00.

26-27 грудня банківський день подовжать на дві години.

29-31 грудня, 1 січня і 4-7 січня - неробочий банківський день.

2 січня банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов'язаних з початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП цього дня не будуть здійснюватися.

3 і 8 січня СЕП і банківська система України працюватимуть у звичайному режимі.

З 28 грудня 2018 до 7 січня 2019 включно буде чинним офіційний курс гривні до іноземних валют і банківських металів, установлений Національним банком України 27 грудня.

У святкові дні банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, що Національний банк України погодив вихід на український платіжний ринок міжнародної платіжної системи TRANSFAST.