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В Україну зайшла ще одна міжнародна система переказу коштів

"Прихід нової платіжної системи на ринок України підтверджує привабливість та перспективність України для інвесторів і дає новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні", - повідомили у Нацбанку
Національний банк України погодив вихід на український платіжний ринок міжнародної платіжної системи TRANSFAST.
В Україну зайшла ще одна міжнародна система переказу коштів Фото: з вільних джерел

Відповідне рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків та платіжних систем Нацбанку 25 листопада, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що міжнародна платіжна система TRANSFAST - глобальна система грошових переказів, яка працює у 125 країнах світу, зокрема у країнах Азії, Європи, Африки, а також у США, Канаді, Індії та Австралії.

"Прихід нової платіжної системи на ринок України підтверджує привабливість та перспективність України для інвесторів і дає новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні", - повідомили у Нацбанку.

Там додають, що TRANSFAST стала вже восьмою міжнародною платіжною системою, яка належить іноземцям та працює на українському ринку.

Зазначимо, що платіжна система була заснована у 1988 році. Тоді вона фокусувалася на грошових переказах між США та Латинською Америкою. Штаб-квартира TRANSFAST знаходиться у Нью-Йорку.

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28 11 2019 13:15
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