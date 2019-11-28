В Україну зайшла ще одна міжнародна система переказу коштів
Відповідне рішення ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків та платіжних систем Нацбанку 25 листопада, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що міжнародна платіжна система TRANSFAST - глобальна система грошових переказів, яка працює у 125 країнах світу, зокрема у країнах Азії, Європи, Африки, а також у США, Канаді, Індії та Австралії.
"Прихід нової платіжної системи на ринок України підтверджує привабливість та перспективність України для інвесторів і дає новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні", - повідомили у Нацбанку.
Там додають, що TRANSFAST стала вже восьмою міжнародною платіжною системою, яка належить іноземцям та працює на українському ринку.
Зазначимо, що платіжна система була заснована у 1988 році. Тоді вона фокусувалася на грошових переказах між США та Латинською Америкою. Штаб-квартира TRANSFAST знаходиться у Нью-Йорку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?