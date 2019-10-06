ПОЛІТИКА НОВИНИПартія "Батьківщина" не буде в опозиції до нової української влади, навіть якщо її не візьмуть до коаліції у Верховній Раді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Батьківщина" не буде в опозиції, – Тимошенко
"Ми не можемо собі дозволити ще 5 років бездарно втратити тільки тому, що ми будемо десь через амбіції в опозиції, бо нас не прийняли в коаліцію"
Фото: УНІАН
"Ми не будемо працювати в опозиції. Можливо, ми не будемо в коаліції. Але ми не можемо собі дозволити ще 5 років бездарно втратити тільки тому, що ми будемо десь через амбіції в опозиції, бо нас не прийняли в коаліцію. Ми будемо допомагати всіма силами" - заявила лідер партії Юлія Тимошенко, повідомляє Українська правда.
Тимошенко заявила, що розуміє "критичний стан країни", і її політична сила буде робити все, що може, "в будь-якому статусі".
Вона також повідомила, що найближчими днями планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, що "Батьківщина" назвала першу п'ятірку виборчого списку, його очолює Юлія Тимошенко.
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10 06 2019 22:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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