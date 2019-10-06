Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Батьківщина" не буде в опозиції, – Тимошенко

"Ми не можемо собі дозволити ще 5 років бездарно втратити тільки тому, що ми будемо десь через амбіції в опозиції, бо нас не прийняли в коаліцію"
Партія "Батьківщина" не буде в опозиції до нової української влади, навіть якщо її не візьмуть до коаліції у Верховній Раді.
"Батьківщина" не буде в опозиції, – Тимошенко Фото: УНІАН

"Ми не будемо працювати в опозиції. Можливо, ми не будемо в коаліції. Але ми не можемо собі дозволити ще 5 років бездарно втратити тільки тому, що ми будемо десь через амбіції в опозиції, бо нас не прийняли в коаліцію. Ми будемо допомагати всіма силами" - заявила лідер партії Юлія Тимошенко, повідомляє Українська правда.

Тимошенко заявила, що розуміє "критичний стан країни", і її політична сила буде робити все, що може, "в будь-якому статусі".

Вона також повідомила, що найближчими днями планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що "Батьківщина" назвала першу п'ятірку виборчого списку, його очолює Юлія Тимошенко.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2019 22:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.