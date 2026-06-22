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Білоруська опозиція передала Україні звіт про підготовку лукашенка до війни

22 червня 2026, 14:18
Білоруська опозиція передала Україні звіт про підготовку лукашенка до війни
У білорусі розмістили тактичну ядерну зброю та "Орєшнік".

Білоруська опозиція вважає, що Олександр лукашенко готується до прямої участі у війні проти України.

Відповідний звіт заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушка передав главі МЗС України Андрію Сибізі.

У звіті виділено вісім основних ознак підготовки режиму до війни. Серед них, легалізація превентивних ударів: нова Воєнна доктрина 2024 року дозволяє завдавати їх у разі "безпосередньої загрози" та відправляти армію за кордон. Також зафіксовано масштабне розгортання сил: кількість контрактників зросла у 1,5 раза з 2022 року, мобілізаційний резерв оцінюють у 289 тисяч людей, а на українському напрямку створюють Південне оперативне командування, чисельність якого може зрости до понад 80 тисяч.

Економіку переводять на військові рейки: оборонні витрати за чотири роки зросли у п'ять разів, а ВПК повністю інтегрований із російським. Інтеграція з армією рф досягла піку: у білорусі на постійній основі перебувають російські війська, розміщена тактична ядерна зброя та ракетний комплекс "Орєшнік", а військових навчають інструктори ПВК "Вагнер".

Уздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою будують лінії оборони, у школах запровадили обов'язкову військову підготовку. Також зафіксовано мобілізацію медицини та цивільного сектору, накопичення стратегічних ресурсів, зокрема подвоєння обов'язкових резервів нафтопродуктів, та постійні масштабні військові навчання.

В ОПК наголосили, що звіт містить не лише фіксацію цих тенденцій, а й конкретні рекомендації, як запобігти найгіршому сценарію.

Нагадаємо, протягом квітня-травня Зеленський неодноразово повідомляв про підозрілу активність на кордоні з білоруссю, а 18 травня білорусь розпочала спільні з росією навчання із застосування ядерної зброї, в межах яких москва перемістила ядерні боєприпаси до білорусі. 16 червня Сирський повідомив про формування нових безпілотних частин на цьому напрямку.

опозиціякордонБілорусьАндрій Сибіга

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