Батько Гандзюк заявив про погрози: підозрює Мангера

Батько Катерини Гандзюк Віктор вважає, що звільнений під заставу очільник Херсонської облради Владислав Мангер вдається до залякування свідків.

"Перебуваючи на волі, Мангер впливає на слідство. Вдається до залякування свідків. З моменту попереднього судового процесу я особисто відчув за собою стеження. Став отримувати незрозумілі телефонні дзвінки", - заявив Віктор Гандзюк, інформує Громадське.

Також батько Гандзюк розповів, що багато свідків отримують погрози і деякі з них бояться далі свідчити."Деякі готові відмовитися від свідчень. Боюсь за свою безпеку і я. На жаль, МВС не здатне забезпечити безпеку мені та свідкам. Ми двічі просили надати охорону. Нам відмовили", - заявив Віктор Гандзюк.

Зазначимо, що поліція вдягнула електронний браслет на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.