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ПОЛІТИКА

Байден лютує, коли питання про вік знову з'являється – FT

10 лютого 2024, 15:33
Байден лютує, коли питання про вік знову з'являється – FT
Фото: Reuters
Днями президент США плутав світових лідерів, посилюючи занепокоєння щодо гостроти його розуму.

Згідно з опитуванням NBC у січні, 76% американців мали "великі" або "помірні" занепокоєння щодо того, що президент США Джо Байден має "необхідне психічне та фізичне здоров’я, щоб стати президентом на другий термін".

Про це пише FT. 

Спеціальний прокурор Роберт Гур відмовився пред’явити звинувачення щодо неправильного поводження президента з секретними документами, але назвав Байдена "літньою людиною з поганою пам’яттю".

Коментарі щодо зниження гостроти розуму Байдена в доповіді Гура з’явилися не на порожньому місці. Раніше цього тижня Байден переплутав Франсуа Міттерана, покійного президента Франції, який обіймав цю посаду з 1981 по 1995 роки, з Еммануелем Макроном, нинішнім лідером Франції.

Сам Байден рішуче заперечував припущення про те, що він страждає від когнітивних проблем.

"Моя пам’ять в порядку", — сказав він.

Демократи зазначають, що Трамп, якому 77 років, страждав від психічних розладів. Він також плутав Ніккі Гейлі, свою суперницю за місце в Білому домі, з Ненсі Пелосі, колишньою спікеркою Палати представників. Помилки Трампа доповнені 91 кримінальним звинуваченням, висловлюваннями в соціальних мережах і риторикою з обіцянками політичної відплати ворогам.

Проте демократи будуть зважувати, чи потрібно Байдену застосувати інший підхід до питань про його вік. Президент час від часу жартував на цю тему, але ніколи не давав розгорнутих пояснень, чому вважає, що вік не має значення в боротьбі за Білий дім, або не говорив про свій підхід в управлінні здоров’ям, чи не переконував, чому роки можуть бути перевагою, враховуючи понад півстоліття служби у Вашингтоні.

Читайте також: Жарти про вік Байдена проливають світло на проблеми, з якими стикаються політики похилого віку.

Байденвік

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