TikTok впроваджує технологію визначення віку користувачів у Європі

У компанії зазначають, що наразі у світі не існує загальноприйнятого способу перевірки віку користувачів із одночасним захистом приватності.

TikTok оголосив про запуск нової технології визначення віку користувачів по всій Європі вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє Reuters.

Нова система є розвитком річного пілотного проєкту. Вона аналізує інформацію профілю, опубліковані відео та поведінкові сигнали, щоб оцінити, чи може акаунт належати неповнолітньому. Акаунти, які система позначить як потенційно "дитячі", перевірятимуть спеціальні модератори, а не блокуватимуть автоматично.

Для оскарження блокувань TikTok використовуватиме технологію оцінки віку за обличчям від сервісу Yoti, а також перевірку за кредитними картками та документами, виданими державою.

Запуск нового функціоналу відбувається на тлі підвищеної уваги європейських регуляторів до способів контролю віку користувачів соцмереж. Вже зараз у світі обговорюють обмеження для дітей: торік Австралія заборонила користування соцмережами для дітей до 16 років, а Європарламент і окремі країни, зокрема Данія, пропонують встановити мінімальний віковий поріг у 15 років.