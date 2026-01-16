TikTok впроваджує технологію визначення віку користувачів у Європі
TikTok оголосив про запуск нової технології визначення віку користувачів по всій Європі вже найближчими тижнями.
Про це повідомляє Reuters.
Нова система є розвитком річного пілотного проєкту. Вона аналізує інформацію профілю, опубліковані відео та поведінкові сигнали, щоб оцінити, чи може акаунт належати неповнолітньому. Акаунти, які система позначить як потенційно "дитячі", перевірятимуть спеціальні модератори, а не блокуватимуть автоматично.
Для оскарження блокувань TikTok використовуватиме технологію оцінки віку за обличчям від сервісу Yoti, а також перевірку за кредитними картками та документами, виданими державою.
У компанії зазначають, що наразі у світі не існує загальноприйнятого способу перевірки віку користувачів із одночасним захистом приватності.
Запуск нового функціоналу відбувається на тлі підвищеної уваги європейських регуляторів до способів контролю віку користувачів соцмереж. Вже зараз у світі обговорюють обмеження для дітей: торік Австралія заборонила користування соцмережами для дітей до 16 років, а Європарламент і окремі країни, зокрема Данія, пропонують встановити мінімальний віковий поріг у 15 років.