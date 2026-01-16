Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

TikTok впроваджує технологію визначення віку користувачів у Європі

16 січня 2026, 14:19
TikTok впроваджує технологію визначення віку користувачів у Європі
TikTok
У компанії зазначають, що наразі у світі не існує загальноприйнятого способу перевірки віку користувачів із одночасним захистом приватності.

TikTok оголосив про запуск нової технології визначення віку користувачів по всій Європі вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє Reuters.

Нова система є розвитком річного пілотного проєкту. Вона аналізує інформацію профілю, опубліковані відео та поведінкові сигнали, щоб оцінити, чи може акаунт належати неповнолітньому. Акаунти, які система позначить як потенційно "дитячі", перевірятимуть спеціальні модератори, а не блокуватимуть автоматично.

Для оскарження блокувань TikTok використовуватиме технологію оцінки віку за обличчям від сервісу Yoti, а також перевірку за кредитними картками та документами, виданими державою.

У компанії зазначають, що наразі у світі не існує загальноприйнятого способу перевірки віку користувачів із одночасним захистом приватності.

Запуск нового функціоналу відбувається на тлі підвищеної уваги європейських регуляторів до способів контролю віку користувачів соцмереж. Вже зараз у світі обговорюють обмеження для дітей: торік Австралія заборонила користування соцмережами для дітей до 16 років, а Європарламент і окремі країни, зокрема Данія, пропонують встановити мінімальний віковий поріг у 15 років.

ЄвропавікTikTok

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється