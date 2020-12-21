Берлінська клініка "Шаріте" перейшла на екстрений режим роботи

Заходи запроваджені через високу ймовірність збільшення пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19

На тлі збільшення числа хворих на коронавірусну хворобу в Німеччині берлінська клініка "Шаріте" з понеділка перейшла на надзвичайний режим роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Протягом найближчих двох тижнів у клініці не робитимуть планові операції і збільшать кількість ліжкомісць для хворих на COVID-19.

Водночас у клініці у звичному режимі надаватимуть допомогу в невідкладних випадках та проводитимуть операції з видалення пухлин. Працюватиме також і станція швидкої допомоги.

Як повідомив представник правління кліники Ульрих Фрай, заходи запроваджені через високу ймовірність збільшення пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.

"Ми, як і досі, перебуваємо у незвично складній кризі, досвіду подолання якої немає. На нас очікують важкі тижні", - сказав Фрай.

Екстрений режим роботи клініки може бути подовжено.

"Шаріте" є однією з найбільших університетських клінік у Європі і діє як багатопрофільний медичний центр, в якому налічується близько трьох тисяч ліжок.

У рейтингу американського видання Newsweek та порталу Statista серед тисячі найкращих клінік світу "Шаріте" посідає п'яте місце і таким чином вважається ще й найкращою клінікою Європи.

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