CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч на 2 травня в американському Лас-Вегасі відбулася церемонія вручення премії Billboard Music Awards 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Billboard роздав музичні премії 2019 року
Найкращим співаком став репер Дрейк, групою - Imagine Dragons
Фото: Володар 12 нагород - канадський репер "Дрейк"
Канадський репер Дрейк став лауреатом у 12 номінаціях. З огляду на його попередні нагороди, Дрейк став найбільш титулованим артистом в історії BBMA: він переміг у номінаціях "Найкращий виконавець", "Найкращий співак", "Найкращий реп-артист", "Найкращі продажі пісень" та інших. Про це повідомляє LВ.ua.
Ще шість нагород отримала американська хіп-хоп-співачка Карді Бі. Вона була представлена в 18 номінаціях з 21, але отримала 4 нагороди - за пісню Girls Like You разом з групою Maroon 5.
Найкращим рок-виконавцем за версією Billboard Music Awards стала група Imagine Dragons, а найкращою виконавицею визнано Аріану Гранде.
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02 05 2019 15:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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