Billboard роздав музичні премії 2019 року

У ніч на 2 травня в американському Лас-Вегасі відбулася церемонія вручення премії Billboard Music Awards 2019 року.

Канадський репер Дрейк став лауреатом у 12 номінаціях. З огляду на його попередні нагороди, Дрейк став найбільш титулованим артистом в історії BBMA: він переміг у номінаціях "Найкращий виконавець", "Найкращий співак", "Найкращий реп-артист", "Найкращі продажі пісень" та інших. Про це повідомляє LВ.ua.

Ще шість нагород отримала американська хіп-хоп-співачка Карді Бі. Вона була представлена в 18 номінаціях з 21, але отримала 4 нагороди - за пісню Girls Like You разом з групою Maroon 5.

Найкращим рок-виконавцем за версією Billboard Music Awards стала група Imagine Dragons, а найкращою виконавицею визнано Аріану Гранде.