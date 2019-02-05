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Billboard роздав музичні премії 2019 року

Найкращим співаком став репер Дрейк, групою - Imagine Dragons
У ніч на 2 травня в американському Лас-Вегасі відбулася церемонія вручення премії Billboard Music Awards 2019 року.
Billboard роздав музичні премії 2019 року Фото: Володар 12 нагород - канадський репер "Дрейк"

Канадський репер Дрейк став лауреатом у 12 номінаціях. З огляду на його попередні нагороди, Дрейк став найбільш титулованим артистом в історії BBMA: він переміг у номінаціях "Найкращий виконавець", "Найкращий співак", "Найкращий реп-артист", "Найкращі продажі пісень" та інших. Про це повідомляє LВ.ua.

Ще шість нагород отримала американська хіп-хоп-співачка Карді Бі. Вона була представлена в 18 номінаціях з 21, але отримала 4 нагороди - за пісню Girls Like You разом з групою Maroon 5.

Найкращим рок-виконавцем за версією Billboard Music Awards стала група Imagine Dragons, а найкращою виконавицею визнано Аріану Гранде.

 

 
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02 05 2019 15:56
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