білорусь пропонує "план добросусідства та миру" Заходу – лукашенко
30 червня 2023, 21:37
Самопроголошений президент білорусі лукашенко заявив, що країни Східної і Західної Європи, "могли б бути цікавими та корисними одна одній у всіх сферах".
Він розповів про готовність мінська запропонувати сусіднім державам "план миру та добросусідства".
Про це повідомляє БелТА.
"Країни Східної та Західної Європи, могли б бути цікавими та корисними одна одній у всіх сферах: економічній, науковій, освітній, культурній", – заявив лукашенко.
Він додав, що треба зупинитися, поки не пізно, ймовірно, маючи на увазі нарощування озброєнь.Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни вважають, що лукашенко принизив путіна.