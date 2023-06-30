білорусь пропонує "план добросусідства та миру" Заходу – лукашенко

Самопроголошений президент білорусі лукашенко заявив, що країни Східної і Західної Європи, "могли б бути цікавими та корисними одна одній у всіх сферах".

Він розповів про готовність мінська запропонувати сусіднім державам "план миру та добросусідства".

Про це повідомляє БелТА.

"Країни Східної та Західної Європи, могли б бути цікавими та корисними одна одній у всіх сферах: економічній, науковій, освітній, культурній", – заявив лукашенко.

Він додав, що треба зупинитися, поки не пізно, ймовірно, маючи на увазі нарощування озброєнь.