Захід пропонує три рівні оборони для України після війни – FT
Західні партнери України сформували попереднє бачення її безпекової архітектури після завершення війни.
За даними Financial Times, план передбачає три рівні оборони, які мають гарантувати стримування нової агресії з боку росії.
Суть плану полягає у створенні багаторівневої системи захисту. Першим рубежем стане демілітаризована зона, яка, ймовірно, патрулюватиметься миротворцями з нейтральної країни, узгодженої обома сторонами - Україною та росією.
Другу лінію оборони становитимуть українські війська, оснащені та підготовлені країнами НАТО. За ними, на третій лінії, розмістяться європейські сили стримування. Їхні дії, згідно з планом, мають підтримуватися ресурсами США з тилу.
Попри це, як зазначає FT, навіть за умов підтримки США, багато європейських країн ставляться з обережністю до перспектив відправлення військових на територію України.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що план справді обговорюється у форматі широкої міжнародної коаліції.
"Кожна країна робитиме свій внесок. І врешті-решт картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки", - зазначив він.
За словами Єрмака, йдеться про участь чотирьох-п’яти європейських бригад у межах "коаліції рішучих", а також стратегічні спроможності зі США. Він наголосив, що нинішні домовленості демонструють значний прорив порівняно з весною:
"Остання зустріч у Білому домі стала переломним моментом у низці питань. Вона принесла ясність щодо таких кроків, як формування системи гарантій безпеки та забезпечення поставок американської зброї через європейські фінансові механізми", - наголосив Єрмак.
Він додав, що саме США можуть стати основою, яка змусить запрацювати всю архітектуру безпеки та стримування.