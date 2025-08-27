Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Захід пропонує три рівні оборони для України після війни – FT

27 серпня 2025, 11:39
Захід пропонує три рівні оборони для України після війни – FT
Wikipedia
В плані ключову роль відіграватимуть сили НАТО, стратегічна підтримка США та миротворча місія нейтральної країни.

Західні партнери України сформували попереднє бачення її безпекової архітектури після завершення війни.

За даними  Financial Times, план передбачає три рівні оборони, які мають гарантувати стримування нової агресії з боку росії.

Суть плану полягає у створенні багаторівневої системи захисту. Першим рубежем стане демілітаризована зона, яка, ймовірно, патрулюватиметься миротворцями з нейтральної країни, узгодженої обома сторонами - Україною та росією.

Другу лінію оборони становитимуть українські війська, оснащені та підготовлені країнами НАТО. За ними, на третій лінії, розмістяться європейські сили стримування. Їхні дії, згідно з планом, мають підтримуватися ресурсами США з тилу.

Попри це, як зазначає FT, навіть за умов підтримки США, багато європейських країн ставляться з обережністю до перспектив відправлення військових на територію України.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що план справді обговорюється у форматі широкої міжнародної коаліції.

"Кожна країна робитиме свій внесок. І врешті-решт картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки", - зазначив він.

За словами Єрмака, йдеться про участь чотирьох-п’яти європейських бригад у межах "коаліції рішучих", а також стратегічні спроможності зі США. Він наголосив, що нинішні домовленості демонструють значний прорив порівняно з весною:

"Остання зустріч у Білому домі стала переломним моментом у низці питань. Вона принесла ясність щодо таких кроків, як формування системи гарантій безпеки та забезпечення поставок американської зброї через європейські фінансові механізми", - наголосив Єрмак.

Він додав, що саме США можуть стати основою, яка змусить запрацювати всю архітектуру безпеки та стримування.

 

війна Захід оборона

