В ISW важають, що лукашенко принизив путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, планує посилити свою армію найманцями "Вагнер" і Прігожиним.

Мета цього - збалансувати кампанію кремля з поглинання Білорусі через "Союзну державу".

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заява Лукашенка про посередництво між путіним і Пригожиним під час заколоту свідчить про те, що Кремль пообіцяв "вагнерівцям" "гарантії безпеки" в Білорусі. Крім того, після цих подій ФСБ росії офіційно зняла звинувачення з Прігожина.

"Лукашенко, ймовірно, прагне використати групу "Вагнер" в Білорусі, щоб забезпечити простір для маневру, щоб збалансувати проти кампанії Кремля з поглинання Білорусі через Союзну державу. Лукашенко докладно описав, як він втрутився в конфлікт путіна і Пригожина таким чином, що - якщо розповідь Лукашенка правдива - демонструє, що Лукашенко є політично підкованим актором, здатним здійснювати вплив у вищих ешелонах російської політики", - вважають аналітики Інституту.

Лукашенко втрутився, щоб бути посередником, ймовірно, частково для того, щоб сигналізувати Путіну та іншим високопосадовцям Кремля, що Москва не повинна з ним грати, а він має можливість діяти успішно та незалежно в російській політиці, йдеться в звіті.

"Вихваляння Лукашенка своєю здатністю маніпулювати владними агентами в найближчому оточенні путіна є принизливими для російського диктатора, незалежно від того, правда це чи ні. Той факт, що путін не оскаржив презентацію Лукашенком подій і фактично публічно подякував Лукашенку, є ще більш принизливим", - додають в ISW.

Лукашенко, ймовірно, прагне тісно контролювати будь-які сили Групи Вагнера, які просуваються в Білорусь, а також диктатор з БР підкреслив, що ПВК не відкриватиме вербувальні пункти в Білорусі, як це відбувалося в росії. Разом тим білорусам та іншим громадянам буде дозволено вступати до структур "Вагнера" в Білорусі.

За словами Лукашенка, група "Вагнер" передусім виступатиме партнером з навчання та консультування білоруських військових.

На думку аналітикі, Лукашенко може спробувати використати групу "Вагнера", аби допомогти відновити втрачений потенціал білоруської армії.

"Поточна гра влади путіна-Лукашенка-Прігожина ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть принести користь Україні. Кремль намагається вирішити проблеми безпеки режиму, які оголились під час збройного повстання Пригожина 24 червня – наприклад, нездатність або небажання російських сил безпеки відбити механізоване наступ на москву. Оголошена передача техніки ПВК "Вагнера" підрозділам Мінборони РФ також свідчить про те, що ПВК "Вагнера" навряд чи найближчим часом розгорнеться для зміцнення лінії фронту в Україні до реорганізації", - заявили в Інституті.

Там додали, що реакція Кремля на наслідки збройного заколоту Пригожина, посилення Росгвардії важкою технікою для внутрішньої безпеки і виведення "вагнерівців" з фронту створює більш вигідні умови для України порівняно з ситуацією до 24 червня.