путін ніколи не був таким безсоромним: Захід має бути наляканий – The Telegraph

08 вересня 2025, 19:46
путін ніколи не був таким безсоромним: Захід має бути наляканий – The Telegraph
Фото: REUTERS
Остання атака стала сигналом не лише для України, а й для Заходу: путін більше не стримується.

Якщо Трамп не виконає свої ультиматуми, атаки на урядові будівлі України можуть почастішати. Росія цілеспрямовано загострює війну проти України, тоді як зусилля американського президента Дональда Трампа щодо мирного врегулювання дають збої.

Про це інформує The Telegraph.

Цієї неділі рф здійснила наймасштабніший удар по Україні за весь час повномасштабної війни: уперше за понад три роки було влучено в будівлю українського уряду.

росія готувала удар по будівлі, де проводяться засідання Кабінету Міністрів України, протягом тривалого часу. Кремль неодноразово погрожував ударами по "центрах ухвалення рішень", але до недавнього часу це були лише слова.

"По-друге, путін сприймає небажання Трампа карати росію за продовження війни як прояв слабкості і тестує межі його терпіння. Коли загроза жорстких санкцій і масштабних вторинних мит виглядала реальною, путін виграв час, пообіцявши прорив на мирних переговорах в Алясці. Те, що Трамп сприйняв ці пропозиції всерйоз, ще більше заохотило путіна випробовувати рішучість Заходу", – пояснює видання.

Автор нагадує: коли 21 серпня рф завдала ракетного удару по цивільному об'єкту в Мукачеві, який належить американському бізнесу, Трамп не відреагував. Його бездіяльність могла підштовхнути Москву до наступних провокацій — зокрема, атак на будівлі Британської ради та ЄС у Києві 28 серпня, а також перешкоджання вильоту літака президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Коли ці дії викликали лише риторичну реакцію, росія пішла далі — і вдарила вже по урядовій будівлі України.

The Telegraph називає три причини, чому кремль вирішив на ескалацію саме зараз. 

Перша це внутрішній тиск з боку ультранаціоналістів. путін реагує на вимоги провоєнного крила в своїй коаліції. Економіка рф балансує на межі рецесії, а серед молоді зростає втома від війни. Тому диктатор змушений демонструвати агресивність, щоби зберегти підтримку радикальних сил.

Друга - спроба зупинити атаки українських дронів по нафтопереробних заводах. За останній час ці удари порушили роботу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей рф. На тлі падіння цінової стелі G7 до $45 за барель це лише посилює тиск на енергетичний сектор агресора.

"Оскільки витрати росії на війну сягають від 500 мільйонів до 1 мільярда доларів щодня, путін намагається змусити Україну згорнути дронові атаки", – пише The Telegraph.

А щодо третьої, то розрахунок на пасивність Заходу. Якщо Трамп і надалі надаватиме Росії "двотижневі відстрочки" та не реалізує свої ж ультиматуми, атаки на українські урядові будівлі та західні дипломатичні установи лише почастішають. Особливо вразливими є британські та європейські об’єкти, адже Кремль хоче завадити Європі брати на себе зобов’язання щодо майбутнього розгортання миротворчих сил в Україні.

Видання зазначає, що ризик прямого військового конфлікту між рф та НАТО залишається високим. Тому будь-які поступки путіну з боку Заходу є стратегічною помилкою.

"Світовим лідерам слід добиватися миру лише з позиції сили. І реалізація обіцяного Трампом другого пакета санкцій проти росії — крок, який не можна більше відкладати", – наголошує The Telegraph.

 
