Місце путіна не в "Раді миру", а на лаві підсудних спецтрибуналу – Сибіга

Глава українського МЗС Андрій Сибіга відреагував на черговий масований обстріл рф по Україніі і наголосив, що під час тристоронніх мирних перемовин у ОАЕ, путін віддав наказ атакувати Україну.

"Цинічно, що путін віддав наказ про жорстокий масовий ракетний удар по Україні саме в той момент, коли делегації зустрічалися в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети вразили не лише наш народ, але й сам переговорний стіл", — наголошує Сибіга.

Глава МЗС підкреслює, що росія продовжує геноцидну війну проти цивільного населення, скоюючи воєнні злочини та злочини проти людяності.

"Цей варварський напад ще раз доводить, що місце путіна не в Раді миру, а на лаві підсудних спеціального трибуналу!", — міністр Андрій Сибіга.

Глава МЗС подякував Силам ППО, героїчним енергетикам та партнерам, які зміцнюють стійкість України додатковими перехоплювачами та енергетичним обладнанням.

"Особливо дякую кожному, хто зараз бере участь у волонтерських ініціативах #WarmthForUkraine по всьому світу, збираючи кошти для термінової енергетичної підтримки нашого народу. Тепло ваших сердець допомагає нам пережити цю найстрашнішу зиму в нашій історії", — зазначив міністр.