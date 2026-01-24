Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Місце путіна не в "Раді миру", а на лаві підсудних спецтрибуналу – Сибіга

24 січня 2026, 12:47
Місце путіна не в
Фото: МЗС України
Глава МЗС підкреслює, що росія продовжує геноцидну війну проти цивільного населення, скоюючи воєнні злочини та злочини проти людяності.
Глава українського МЗС Андрій Сибіга відреагував на черговий масований обстріл рф по Україніі і наголосив, що під час тристоронніх мирних перемовин у ОАЕ, путін віддав наказ атакувати Україну.
 
Про це пише пресслужба МЗС.
 
"Цинічно, що путін віддав наказ про жорстокий масовий ракетний удар по Україні саме в той момент, коли делегації зустрічалися в Абу-Дабі для просування мирного процесу під егідою США. Його ракети вразили не лише наш народ, але й сам переговорний стіл", — наголошує Сибіга.
 
Глава МЗС підкреслює, що росія продовжує геноцидну війну проти цивільного населення, скоюючи воєнні злочини та злочини проти людяності. 
 
"Цей варварський напад ще раз доводить, що місце путіна не в Раді миру, а на лаві підсудних спеціального трибуналу!", — міністр Андрій Сибіга.
 
Глава МЗС подякував Силам ППО, героїчним енергетикам та партнерам, які зміцнюють стійкість України додатковими перехоплювачами та енергетичним обладнанням.
 
"Особливо дякую кожному, хто зараз бере участь у волонтерських ініціативах #WarmthForUkraine по всьому світу, збираючи кошти для термінової енергетичної підтримки нашого народу. Тепло ваших сердець допомагає нам пережити цю найстрашнішу зиму в нашій історії", — зазначив міністр.

 

