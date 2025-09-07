Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Новий антирекорд армії рф: випущено понад 800 дронів за ніч

07 вересня 2025, 09:33
Джерело: iswnews.com
Крім того, 9 крилатих та 4 балістичні ракети.

У ніч на 7 вересня росія здійснила масований комбінований удар по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети наземного базування. Загалом армія рф випустила 818 засобів повітряного нападу це найбільша кількість за час повномасштабної війни.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ на Facebook-сторінці.

Силами протиповітряної оборони було знешкоджено 751 повітряну ціль.

Втім, зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних дронів у 37 локаціях по всій країні. Ще у 8 населених пунктах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

З вечора суботи, за даними Повітряних сил, ворог застосував:

  • 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів — з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське і Чауда (окупований Крим);

  • 9 крилатих ракет "Іскандер-К" — з Курської області рф;

  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 — з тимчасово окупованого Криму.

  • Попередні результати роботи ППО (станом на 08:30): Знищено/подавлено 751 повітряну ціль, зокрема: 747 дронів Shahed та безпілотників-імітаторів,

  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

"Атака триває, в повітряному просторі ще кілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!", - заявили в ПС. 

Нагадаємо, що цієї ночі росія атакувала Київ дронами і ракетами.

 

війнашахеди

