Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін підписав закон про вихід рф з Європейської конвенції проти катувань

29 вересня 2025, 17:05
путін підписав закон про вихід рф з Європейської конвенції проти катувань
Фото: REUTERS
москва приєдналася до конвенції в 1996 році, а ратифікувала – в 1998-му

російський диктатор путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Після денонсації конвенції рф більше не зобов'язана допускати міжнародних інспекторів у свої в'язниці. Також більше не розглядатимуть скарги до Європейського комітету із запобігання тортурам від російських ув'язнених.
 
Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню – це міжнародний договір, ухвалений у 1987 році. Це механізм, що дозволяє міжнародним експертам перевіряти, як держава поводиться з людьми, яких вона тримає за ґратами.
 
Він зобов’язує держави:
  • не допускати катувань у жодній формі;
  • створювати ефективні механізми захисту для осіб, позбавлених волі;
  • надавати безперешкодний доступ міжнародним спостерігачам до в’язниць, слідчих ізоляторів, психіатричних лікарень та інших закладів, де можуть утримуватись люди.
 
Для контролю за виконанням конвенції було створено Європейський комітет із запобігання катуванням, який має право перевіряти дотримання прав людини без попереднього погодження. росія приєдналася до конвенції в 1996 році, а ратифікувала – в 1998-му. Конвенція не тільки забороняє тортури, але й зобов'язує держави вживати заходів для їх запобігання.
 
Варто зазначити, що росія катувала та знущалась з українців до та після повномасштабного вторгнення. москва давно перестала дотримуватись міжнародного права, але цей крок має на меті демонстративно відмовитись визнавати навіть формальні правила цивілізованого світу.

 

Путінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється