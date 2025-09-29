путін підписав закон про вихід рф з Європейської конвенції проти катувань

москва приєдналася до конвенції в 1996 році, а ратифікувала – в 1998-му

російський диктатор путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Після денонсації конвенції рф більше не зобов'язана допускати міжнародних інспекторів у свої в'язниці. Також більше не розглядатимуть скарги до Європейського комітету із запобігання тортурам від російських ув'язнених.

Європейська конвенція про запобігання катуванням та нелюдському поводженню чи покаранню – це міжнародний договір, ухвалений у 1987 році. Це механізм, що дозволяє міжнародним експертам перевіряти, як держава поводиться з людьми, яких вона тримає за ґратами.

Він зобов’язує держави: