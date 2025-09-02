Глава Центру протидії дезінформації зазначив, що брехлива заява очільника Кремля є частиною чергової інформаційної операції, аудиторією якої є Захід

путін готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці. В Пекіні він заявив, що нібито росія "ніколи не била по енергетиці", а лише завдає ударів у відповідь на українські атаки по нафтової галузі.

Про це глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

“Це чиста брехня. З 2022 року росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ніколи ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном рф”, – написав Коваленко.