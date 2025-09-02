Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці

02 вересня 2025, 16:35
путін готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці
Фото: REUTERS
Глава Центру протидії дезінформації зазначив, що брехлива заява очільника Кремля є частиною чергової інформаційної операції, аудиторією якої є Захід
путін готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці. В Пекіні він заявив, що нібито росія "ніколи не била по енергетиці", а лише завдає ударів у відповідь на українські атаки по нафтової галузі. 
 
Про це глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив у Telegram.
 
Це чиста брехня. З 2022 року росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ніколи ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном рф”, – написав Коваленко. 
 
Він зазначив, що зараз путін намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про відповідь за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику, і ніколи їх не припиняли. 
 
Звичайний брехун. На жаль, путін регулярно бере участь в інформаційних операціях росії. Це частина чергової операції, аудиторією якої є Захід та Глобальний Південь. Спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих”, – написав Коваленко.

 

Путінвійна в Україніросія окупанти

