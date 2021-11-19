Більше 20 тисяч нових випадків та 725 смертей: добова COVID-статистика Найбільше нових випадків за добу в Дніпропетровській області (1943), Києві (1782), Запорізькій області (1187)

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 20 050 людей, а померли - 725. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській області та в Києві.

Фото: з вільного доступу

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