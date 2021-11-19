НОВИНИВ Україні за минулу добу заразились коронавірусом 20 050 людей, а померли - 725. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській області та в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більше 20 тисяч нових випадків та 725 смертей: добова COVID-статистика
Найбільше нових випадків за добу в Дніпропетровській області (1943), Києві (1782), Запорізькій області (1187)
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Більше 20 тисяч нових випадків та 725 смертей: добова COVID-статистика
За добу госпіталізували 3 637 осіб; летальних випадків - 725; одужали - 22 304 особи. Протестували за добу методом ПЛР - 55 244 особи, методом ІФА - 14 346, експрес-тестами - 42 145.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 304 058 осіб; одужали - 2 726 521 особи; летальних випадків - 80 231.
Найбільше нових випадків за добу в Дніпропетровській області (1943), Києві (1782), Запорізькій області (1187).
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