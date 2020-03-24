Більше ходіть пішки (неважливо, швидко чи ні) - житимете довше: дослідження

Група вчених проаналізувала рухову діяльність 4840 американців віком від 40 років протягом трьох років (2003-2006). Статистику порівнювали щодо контрольної групи, яка щодня проходила в середньому 4000 років

Американські дослідники встановили: чим більше людина ходить пішки, тим менший для неї ризик передчасної смерті. При цьому неважливим є темп ходьби - значення має кількість пройдених кроків.

Результати свого дослідження вчені оприлюднили в науковому виданні Journal of the American Medical Association, повідомляє "Громадське".

Група вчених проаналізувала рухову діяльність 4840 американців віком від 40 років протягом трьох років (2003-2006). Статистику порівнювали щодо контрольної групи, яка щодня проходила в середньому 4000 років.

З’ясувалося, що ті, хто проходив у середньому 8000 кроків на добу, мали на 50% менший ризик померти, а ті, чия денна норма сягала 12 тисяч - на 65%. Водночас 2000 кроків на добу збільшували ризик передчасної смерті на 50%.

Крім того, навіть така фізична активність, як показав подальший аналіз, зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Водночас дані не показали зв’язку між смертністю та інтенсивністю ходьби - тобто кількістю пройдених кроків за хвилину: значення має саме загальна кількість.

Для коректного обрахунку ризику передчасної смерті дослідниками бралися до уваги й інші показники - зокрема, вік, стать, загальний стан здоров’я, освіта, наявність шкідливих звичок.

Утім дослідження має й свої обмеження, вказують автори: фізичну активність в учасників моніторили лише протягом тижня, а можливі зміни способу життя відстежували лише за їхніми словами, а не особисто.

Нагадаємо, що люди в середньому викидають 527 калорій щодня: це вдвічі більше, ніж вважали раніше