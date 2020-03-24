Більше ходіть пішки (неважливо, швидко чи ні) - житимете довше: дослідження
Результати свого дослідження вчені оприлюднили в науковому виданні Journal of the American Medical Association, повідомляє "Громадське".
Група вчених проаналізувала рухову діяльність 4840 американців віком від 40 років протягом трьох років (2003-2006). Статистику порівнювали щодо контрольної групи, яка щодня проходила в середньому 4000 років.
З’ясувалося, що ті, хто проходив у середньому 8000 кроків на добу, мали на 50% менший ризик померти, а ті, чия денна норма сягала 12 тисяч - на 65%. Водночас 2000 кроків на добу збільшували ризик передчасної смерті на 50%.
Крім того, навіть така фізична активність, як показав подальший аналіз, зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Водночас дані не показали зв’язку між смертністю та інтенсивністю ходьби - тобто кількістю пройдених кроків за хвилину: значення має саме загальна кількість.
Для коректного обрахунку ризику передчасної смерті дослідниками бралися до уваги й інші показники - зокрема, вік, стать, загальний стан здоров’я, освіта, наявність шкідливих звичок.
Утім дослідження має й свої обмеження, вказують автори: фізичну активність в учасників моніторили лише протягом тижня, а можливі зміни способу життя відстежували лише за їхніми словами, а не особисто.
Нагадаємо, що люди в середньому викидають 527 калорій щодня: це вдвічі більше, ніж вважали раніше
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