Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Люди в середньому викидають 527 калорій щодня: це вдвічі більше, ніж вважали раніше

Вчені заявили, що в середньому чотири людини використовують їжу, якої вистачило б на п'ятьох
Кожна людина у світі в середньому викидає 527 калорій щодня — це вдвічі більше, ніж вчені вважали раніше.
Люди в середньому викидають 527 калорій щодня: це вдвічі більше, ніж вважали раніше Фото: google.com

Про це повідомляє BBC з посиланням на нідерландських вчених, повідомляє "Громадське".

У 2015 році Продовольча та сільськогосподарська організація ООН визначила, що люди в середньому викидають 214 калорій щодня. Нідерландські дослідники змінили підхід до вивчення: вони не враховували продукти, які були втрачені на етапі виробництва.

Науковці заявили, що велика кількість харчових відходів характерна для розвинутих і тих, які розвиваються країн. Втім кількість викинутої їжі збільшується зі зростанням щоденного доходу

Також вчені заявили, що в середньому чотири людини використовують їжу, якої вистачило б на п'ятьох. Нідерландські дослідники пропонують зменшувати порції їжі, щоб не доводилося викидати продукти.

Читайте також: Уляна Супрун пояснює як їсти менше солі і чому це корисно.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2020 15:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.