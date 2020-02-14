Люди в середньому викидають 527 калорій щодня: це вдвічі більше, ніж вважали раніше

Вчені заявили, що в середньому чотири людини використовують їжу, якої вистачило б на п'ятьох

Кожна людина у світі в середньому викидає 527 калорій щодня — це вдвічі більше, ніж вчені вважали раніше.

Про це повідомляє BBC з посиланням на нідерландських вчених, повідомляє "Громадське".

У 2015 році Продовольча та сільськогосподарська організація ООН визначила, що люди в середньому викидають 214 калорій щодня. Нідерландські дослідники змінили підхід до вивчення: вони не враховували продукти, які були втрачені на етапі виробництва.

Науковці заявили, що велика кількість харчових відходів характерна для розвинутих і тих, які розвиваються країн. Втім кількість викинутої їжі збільшується зі зростанням щоденного доходу

Також вчені заявили, що в середньому чотири людини використовують їжу, якої вистачило б на п'ятьох. Нідерландські дослідники пропонують зменшувати порції їжі, щоб не доводилося викидати продукти.

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