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Більше половини українців не знають свого депутата-мажоритарника, - дослідження

58% громадян впевнені, що головне завдання депутата-мажоритарника - вирішувати проблеми свого округу
Лише 47,5% українців знають, хто був обраний народним депутатом Верховної Ради України у їхньому мажоритарному окрузі.
Більше половини українців не знають свого депутата-мажоритарника, - дослідження Фото: з вільних джерел

Найбільше про свого мажоритарника знають виборці партії «Європейська солідарність» (71%). Трохи менше у "Слуги народу" - 60%, "Опозиційної платформи - За життя" - 57% та "Батьківщини" - 51%, повідомляє "Громадське".

Крім того, 58% громадян впевнені, що головне завдання депутата-мажоритарника - вирішувати проблеми свого округу. Лише 22% опитаних визначають законотворчу діяльність як головну для мажоритарників.

Опитування проводилось з 8 по 20 серпня 2019 року у всіх областях, окрім Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Вибірка склала 2040 повнолітніх респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія в понеділок зареєструвала ще 83 народних депутата, які були обрані на дострокових парламентських виборах.

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