ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні до ослаблення карантину не готові Київ і ще 12 областей. Відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я лише 12 регіонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більшість регіонів України не готові до ослаблення карантину
Закарпатська область не відповідає вимогам відразу по трьох із чотирьох критеріїв
ukrinform.ua/
Про це повідомили в Кабінеті міністрів, передає РБК - Україна.
Згідно з даними уряду, не відповідають критеріям Київ, Київська, Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Луганська та Донецька області. При цьому Закарпатська область не відповідає відразу трьох із чотирьох критеріїв.
Відразу в семи регіонах перевищено показник динаміки захворюваності:
- Київ - 34,37%;
- Київська область - 42,05%;
- Одеська область - 73,97%;
- Івано-Франківська область - 12,97%;
- Закарпатська область - 10,61%;
- Тернопіль область - 11,37%;
- Рівненська область - 75,64%.
Ще в п'яти регіонах перевищено показник виявлення коронавіруса:
- Волинська область - 19,36%;
- Львівська область - 19,24%;
- Закарпатська область - 14,58%;
- Чернівецька область - 11,72%;
- Рівненська область - 23,41%.
У чотирьох областях було проведено недостатня кількість тестів на коронавірус:
- Луганська область - 18,96;
- Донецька область - 23,48;
- Миколаївська область - 19,19;
- Одеська область - 23,06.
- У Закарпатській області також перевищена завантаженість лікарняних ліжок - 61,75%.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.
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