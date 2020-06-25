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Більшість регіонів України не готові до ослаблення карантину

Закарпатська область не відповідає вимогам відразу по трьох із чотирьох критеріїв
В Україні до ослаблення карантину не готові Київ і ще 12 областей. Відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я лише 12 регіонів.
Більшість регіонів України не готові до ослаблення карантину ukrinform.ua/

Про це повідомили в Кабінеті міністрів, передає РБК - Україна.

Згідно з даними уряду, не відповідають критеріям Київ, Київська, Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Луганська та Донецька області. При цьому Закарпатська область не відповідає відразу трьох із чотирьох критеріїв.

Відразу в семи регіонах перевищено показник динаміки захворюваності:

  • Київ - 34,37%;
  • Київська область - 42,05%;
  • Одеська область - 73,97%;
  • Івано-Франківська область - 12,97%;
  • Закарпатська область - 10,61%;
  • Тернопіль область - 11,37%;
  • Рівненська область - 75,64%.

Ще в п'яти регіонах перевищено показник виявлення коронавіруса:

  • Волинська область - 19,36%;
  • Львівська область - 19,24%;
  • Закарпатська область - 14,58%;
  • Чернівецька область - 11,72%;
  • Рівненська область - 23,41%.

У чотирьох областях було проведено недостатня кількість тестів на коронавірус:

  • Луганська область - 18,96;
  • Донецька область - 23,48;
  • Миколаївська область - 19,19;
  • Одеська область - 23,06.
  • У Закарпатській області також перевищена завантаженість лікарняних ліжок - 61,75%.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.

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25 06 2020 14:40
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