Більшість регіонів України не готові до ослаблення карантину Закарпатська область не відповідає вимогам відразу по трьох із чотирьох критеріїв

В Україні до ослаблення карантину не готові Київ і ще 12 областей. Відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я лише 12 регіонів.

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Про це повідомили в Кабінеті міністрів, передає РБК - Україна. Згідно з даними уряду, не відповідають критеріям Київ, Київська, Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Луганська та Донецька області. При цьому Закарпатська область не відповідає відразу трьох із чотирьох критеріїв. Відразу в семи регіонах перевищено показник динаміки захворюваності: Київ - 34,37%;

Київська область - 42,05%;

Одеська область - 73,97%;

Івано-Франківська область - 12,97%;

Закарпатська область - 10,61%;

Тернопіль область - 11,37%;

Рівненська область - 75,64%. Ще в п'яти регіонах перевищено показник виявлення коронавіруса: Волинська область - 19,36%;

Львівська область - 19,24%;

Закарпатська область - 14,58%;

Чернівецька область - 11,72%;

Рівненська область - 23,41%. У чотирьох областях було проведено недостатня кількість тестів на коронавірус: Луганська область - 18,96;

Донецька область - 23,48;

Миколаївська область - 19,19;

Одеська область - 23,06.

У Закарпатській області також перевищена завантаженість лікарняних ліжок - 61,75%. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 25 червня в Україні зафіксовано 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало.

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