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Бізнес схвильований можливим відновленням податкових перевірок під час карантину

"Зараз однозначно не час створювати додаткові навантаження для роботи легального бізнесу. Адже карантин ніхто не відміняв і бізнес досі не встав повноцінно на ноги", - наголосила Анна Дерев'янко
Європейська бізнес асоціація вимагає не допустити відміни мораторію на перевірки до закінчення дії карантину, аби компанії могли і надалі працювати та шукати можливості вистояти під час пандемії.
Бізнес схвильований можливим відновленням податкових перевірок під час карантину Фото: nalog-briz.ru

Про це повідомляє пресслужба асоціації, пише "Економічна правда".

Так, мораторій на всі податкові перевірки (планові та позапланові) було встановлено відповідними законами щодо регулювання діяльності бізнесу під час карантину (вони також прописані в Податковому кодексі України), аби хоча б деякою мірою спростити умови для ведення бізнесу під час карантину.

Водночас, в середині вересня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №4101, яким, на жаль, передбачається скасування мораторію на проведення перевірок на період дії карантину.

"Чесно кажучи, бізнес схвилювала дана ситуація - як із законопроєктом №4101 щодо збільшення фіскального тиску, і про це ми вже неодноразово говорили, так і інформація щодо заяви від Служби безпеки України. 

Зараз однозначно не час створювати додаткові навантаження для роботи легального бізнесу. Адже карантин ніхто не відміняв і бізнес досі не встав повноцінно на ноги", - наголосила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Так, у компаній-членів Асоціації є перестороги, що, як наслідок впровадження подібних пропозицій, державні контролюючі органи потенційно будуть змушені виконувати завдання з агресивного залучення коштів до бюджету.

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08 10 2020 17:35
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