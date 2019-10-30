Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Бізнесмен запропонував $100 млн на відбудову донецького аеропорту

Олександр Ярославський — одна з найбагатших людей України, співвласник фінансово-промислової групи DCH, яка займається будівельними проєктами, власник харківського футбольного клубу "Металіст"
Власник фінансово-промислової групи DCH Олександр Ярославський заявив, що готовий інвестувати 100 мільйонів доларів у побудову нового донецького аеропорту.
Бізнесмен запропонував $100 млн на відбудову донецького аеропорту Фото: Кирило Лісін

Про це Ярославський повідомив у кулуарах інвестиційного форуму у Маріуполі 29 жовтня у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає "Громадське".

"Я довго думав та вирішив дати 100 мільйонів доларів та побудувати новий аеропорт у Донецьку. Враховуючи те, що я у цьому розуміюсь, наша компанія має досвід і будівництва, і експлуатації, я готовий побудувати новий аеропорт на місці зруйнованого повністю старого", — повідомив Ярославський.

Він зазначив, що вже обговорив цю ідею з президентом України Володимиром Зеленським, який запропонував відновити також аеропорт у Маріуполі.

"Це нова для мене ідея, але чому б і ні, скажімо так? Це моя тема", — додав Ярославський.

Раніше у селищі Доброслав Лиманського району Одеської області у п'ятницю, 24 серпня, відкрили пам'ятник захисникам України у вигляді вежі Донецького аеропорту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2019 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.