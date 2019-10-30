Бізнесмен запропонував $100 млн на відбудову донецького аеропорту
Про це Ярославський повідомив у кулуарах інвестиційного форуму у Маріуполі 29 жовтня у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає "Громадське".
"Я довго думав та вирішив дати 100 мільйонів доларів та побудувати новий аеропорт у Донецьку. Враховуючи те, що я у цьому розуміюсь, наша компанія має досвід і будівництва, і експлуатації, я готовий побудувати новий аеропорт на місці зруйнованого повністю старого", — повідомив Ярославський.
Він зазначив, що вже обговорив цю ідею з президентом України Володимиром Зеленським, який запропонував відновити також аеропорт у Маріуполі.
"Це нова для мене ідея, але чому б і ні, скажімо так? Це моя тема", — додав Ярославський.
Раніше у селищі Доброслав Лиманського району Одеської області у п'ятницю, 24 серпня, відкрили пам'ятник захисникам України у вигляді вежі Донецького аеропорту.
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