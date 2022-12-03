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БІЗНЕС & ФІНАНСИ

У Лондоні затримали російського бізнесмена: ЗМІ пишуть, що це засновник Альфа-Банку Михайло Фрідман

03 грудня 2022, 20:18
У Лондоні затримали російського бізнесмена: ЗМІ пишуть, що це засновник Альфа-Банку Михайло Фрідман
Михайло Фрідман. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Британське Нацагентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) повідомило про затримання 58-річного "заможного російського бізнесмена" за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману британського правосуддя та змові для надання неправдивих свідчень.
NCA повідомляє, що бізнесмена затримали 1 грудня в його будинку. У нього вилучили кілька цифрових пристроїв та велику суму готівки. У цій справі також затримано 35-річного співробітника бізнесмена і 39-річного чоловіка, який, за даними поліції, є бойфрендом нинішньої партнерки бізнесмена.
 
NCA не називає ім’я бізнесмена. "Українська правда" з посиланням на джерела пише, що це засновник Альфа-Банку — російський бізнесмен Михайло Фрідман. Видання "Агентство" зазначає, що озвучений вік затриманого збігається з віком Фрідмана. Бізнесмен і справді мешкає в Лондоні.
 
У повідомленні агентства йдеться, що ця операція є останньою в серії операцій NCA, спрямованих на припинення діяльності корумпованих представників міжнародного бізнесу та їхніх посібників. Також вказано, що всі троє затриманих наразі звільнені під заставу.
 
У пресслужбі Альфа-Банку заявили "Комерсанту", що Фрідман не має жодного стосунку до затримання в Лондоні неназваного "заможного російського бізнесмена". Він нібито перебуває вдома.
Лондонбізнесмензатримання

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