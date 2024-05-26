Зріс попит на російські активи в Британії, які будуть конфісковані і продані для підтримки військових зусиль України.

Про це пише англійська газета The Telegraph.

Наразі режим путіна володіє розкішною нерухомістю по всьому Лондону, вартість якої оцінюється в десятки мільйонів доларів.

Журналісти виявили 10 об'єктів нерухомості, які належать росії, у найелітніших районах британської столиці.

Нерухомість у занедбаному стані, а сусіди повідомили, що деякі з них пустують уже кілька років, але раніше там жили російськомовні люди.

При цьому в документах на право власності на деякі об'єкти нерухомості є попередження про те, що вони не можуть бути продані без згоди України.

В північній частині Лондона розташований будинок, який належить кремлю, а поруч розташовані офіс аташе з питань оборони і торгова делегація, поруч із якою колись жив Джон Бетджеман, і яку влада Британії раніше називала "лігвом шпигунів".

Зараз будинок у занедбаному стані, а сусіди повідомили, що він стоїть порожній щонайменше "кілька років". Доріжка і під'їзна алея заросли бур'янами, а чорні металеві ворота закриті на висячий замок.

Сусідка розказала, що будинок, як і раніше, належить російській федерації і що їй періодично доводиться дзвонити в торгову делегацію, щоб попросити їх розібратися з деревами.

За кількасот метрів на розі розташована ще одна пов'язана з рф ділянка, яка переживає не найкращі часи. Сад заріс травою і польовими квітами, а з зовнішніх стін облупилася фарба. Це один із чотирьох будинків у приватному маєтку, який, як вважається, належить росії.

Сусідка розповіла, що розташована неподалік російська торгова делегація час від часу надсилає когось підстригти траву. Вона додала, що сусідній будинок належить британським спецслужбам, тож вони можуть "наглядати один за одним".

Будинок оцінюється приблизно в 2,3 мільйона фунтів стерлінгів. Одна із сусідок сказала, що за останні 35 років вона не бачила, щоб хтось входив або виходив.

Третій сусід сказав:

"Чули історії про те, як люди, в'їхавши в будинки в цьому районі, знаходили на горищі обладнання для стеження".