Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Лондонське майно вартістю мільйон фунтів стерлінгів досі належить режиму путіна – The Telegraph

26 травня 2024, 18:08
Лондонське майно вартістю мільйон фунтів стерлінгів досі належить режиму путіна – The Telegraph
Фото: dt.ua
Зріс попит на російські активи в Британії, які будуть конфісковані і продані для підтримки військових зусиль України.

Про це пише англійська газета The Telegraph.

Наразі режим путіна володіє розкішною нерухомістю по всьому Лондону, вартість якої оцінюється в десятки мільйонів доларів. 

Журналісти виявили 10 об'єктів нерухомості, які належать росії, у найелітніших районах британської столиці. 

Нерухомість у занедбаному стані, а сусіди повідомили, що деякі з них пустують уже кілька років, але раніше там жили російськомовні люди. 

При цьому в документах на право власності на деякі об'єкти нерухомості є попередження про те, що вони не можуть бути продані без згоди України.

В північній частині Лондона розташований будинок, який належить кремлю, а поруч розташовані офіс аташе з питань оборони і торгова делегація, поруч із якою колись жив Джон Бетджеман, і яку влада Британії раніше називала "лігвом шпигунів".

Зараз будинок у занедбаному стані, а сусіди повідомили, що він стоїть порожній щонайменше "кілька років". Доріжка і під'їзна алея заросли бур'янами, а чорні металеві ворота закриті на висячий замок.

Сусідка розказала, що будинок, як і раніше, належить російській федерації і що їй періодично доводиться дзвонити в торгову делегацію, щоб попросити їх розібратися з деревами.

За кількасот метрів на розі розташована ще одна пов'язана з рф ділянка, яка переживає не найкращі часи. Сад заріс травою і польовими квітами, а з зовнішніх стін облупилася фарба. Це один із чотирьох будинків у приватному маєтку, який, як вважається, належить росії.

Сусідка розповіла, що розташована неподалік російська торгова делегація час від часу надсилає когось підстригти траву. Вона додала, що сусідній будинок належить британським спецслужбам, тож вони можуть "наглядати один за одним".

Будинок оцінюється приблизно в 2,3 мільйона фунтів стерлінгів. Одна із сусідок сказала, що за останні 35 років вона не бачила, щоб хтось входив або виходив.

Третій сусід сказав:

"Чули історії про те, як люди, в'їхавши в будинки в цьому районі, знаходили на горищі обладнання для стеження".

 
майно рфЛондон

Останні матеріали

путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється