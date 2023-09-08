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У Вірменії затримали проросійського блогера та журналіста

08 вересня 2023, 17:11
У Вірменії затримали проросійського блогера та журналіста
Фото: з відкритих джерел
Їх і ще п'ять людей підозрюють у незаконному обігу вогнепальної зброї.

У Вірменії затримали проросійського блогера Міка Бадаляна та журналіста "Sputnik Вірменія" Ашота Геворкяна.  

Про це йдеться на сайті Слідчого комітету Вірменії.

"6 та 7 вересня в Сюнікській області за обґрунтованою підозрою у скоєнні злочину в рамках кримінальної справи, порушеної РНБ РА відповідно до статті 335 (2-а частина) КК Вірменії, було заарештовано та передано до СК сім осіб, у тому числі Міка Бадалян та Ашот Геворкян", — повідомив на сторінці Слідчого комітету у соцмережі прес-секретар Вірменії Гор Абрам'ян.

Бадаляна, до речі, раніше вже заарештовували – за звинуваченням у розповсюдженні неправдивої інформації про підготовку терактів. Напередодні цього затримання він брав участь у програмі на російському радіо Sputnik, де критикував Пашиняна та уряд країни за антиросійську позицію. Пізніше з'явилися відомості про можливе затримання Бадаляна та Геворкяна.

МЗС росії вже назвало це "черговою провокацією тих, хто спить і бачить, як зіпсувати відносини між країнами".

Вірменіязатриманнявійна в Україніросія окупанти

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