BlaBlaCar почне продавати квитки на автобуси в Україні
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Економічна правда".
Зазначається, що компанії закрили операцію у кінці листопада 2019 року, після її схвалення державними регуляторами.
"Ми раді об'єднатися з BlaBlaCar і особливо пишаємося тим, що технології, створені командою Busfor, дозволять багатомільйонному співтовариству пасажирів сервісу BlaBlaCar скористатися автобусними перевезеннями.
Наше об'єднання відбулося вчасно, враховуючи, що ринок онлайн продажів квитків на автобуси набирає обертів і стане суттєвим в найближчі роки", - розповів CEO Busfor Ілля Єкушевський.
Можливість купівлі квитків на автобус на українській платформі BlaBlaCar з’явиться на початку 2020 року. Функція покупки буде доступна завдяки технології Busfor.
Нагадаємо, що У Черкаській області 51-річний водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку.
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