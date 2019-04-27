Благодатний вогонь прибув до України

Благодатний вогонь передадуть громадам з різних куточків України, фронтовим священикам, які повезуть його українським військовим на передову

Делегація Православної Церкви України доставила в Україну Благодатний вогонь з Єрусалима.

Літак з Благодатним вогнем приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль" увечері 27 квітня, повідомляє "Укрінформ".

Тепер Благодатний вогонь доставлять до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору, де його зустріне Предстоятель Православної української церкви митрополит Епіфаній.

Також Благодатний вогонь передадуть громадам з різних куточків України, фронтовим священикам, які повезуть його українським військовим на передову.

Благодатний вогонь - поширена у православ'ї назва вогню, використовуваного у великодній церемонії виносу Святого Світла з Гробу Господнього, в Храмі Воскресіння Господнього. У день Страсної суботи віряни Православних церков очікують звершення у Єрусалимі церемонії сходження Благодатного Вогню в храмі над Гробом Господнім, яке протягом віків з року в рік відбувається в Єрусалимі. Чин сходження Благодатного вогню звершує у кувуклії (каплиці) Гробу Господнього особисто Єрусалимський Патріарх.

У суботу, 27 квітня, Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі о 14:30 за київським часом

Нагадаємо, що безпеку в Україні на Великдень гарантуватимуть близько 21 тисячі правоохоронців.