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Блінкен зустрінеться з Кулебою під час візиту до Брюсселя – Держдеп

30 березня 2023, 19:29
Блінкен зустрінеться з Кулебою під час візиту до Брюсселя – Держдеп
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Бельгію візьме участь у міністерській зустрічі НАТО.

Ентоні Блінкен також має провести двосторонні зустрічі, зокрема і з очільником зовнішньополітичного відомства України Дмитром Кулебою.

Про це інформує Держдепартамент США.

"Під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств НАТО держсекретар Блінкен наголосить на незмінній підтримці України з боку США та нашій відданості трансатлантичній безпеці й заснованому на правилах міжнародному порядку", – йдеться у повідомленні.

В релізі зазначається, що державний секретар візьме участь у двосторонній зустрічі з високим представником ЄС Жозепом Боррелем, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Також Блінкен візьме участь у засіданні Енергетичної ради США та ЄС, під час якого обговорюватиметься питання енергобезпеки, а також прискорення переходу на чисту енергію.

Глава американської дипломатії перебуватиме в Брюсселі з 3 по 5 квітня.

КулебаБлінкен

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